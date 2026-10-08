Ministro diz que veto da União Europeia à carne brasileira é temporária
Anunciada em maio, dias após a entrada em vigor provisória do acordo entre Mercosul e União Europeia, a decisão de excluir o Brasil entrou em vigor no início de setembro
Publicado: 08/10/2026 às 12:51
O presidente da ApexBrasil, Laudemir Müller, afirmou que a discussão é "eminentemente fitossanitária" (© MARCELLO CASAL JRAGÊNCIA BRASIL)
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou nesta quinta-feira (8), que o veto da União Europeia à carne brasileira representa uma retração temporária que não vai se perpetuar. A declaração foi dada a jornalistas antes do evento Conexões Produtivas, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).
Anunciada em maio, poucos dias após a entrada em vigor provisória do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, a decisão de excluir o Brasil da lista de países autorizados a exportar esses produtos para os países do bloco europeu entrou em vigor no início de setembro.
Com a medida, o país fica impedido de exportar carne bovina, suína, frango, mel, pescados e ovos para as 27 nações do bloco.
O ministro ressaltou que o veto antecedeu a assinatura do acordo e não está relacionada diretamente ao tratado de livre-comércio, ao Brasil ou ao Mercosul.
Segundo ele, o ministério da Agricultura está dialogando para superar essas barreiras, já havendo soluções para carne, frango e mel. "Acho que isso vai ser superado. A retração que pode ocorrer nesse caso específico é temporária, passageira, ela não vai se perpetuar", afirmou.
O presidente da ApexBrasil, Laudemir Müller, afirmou que a discussão é "eminentemente fitossanitária".
Ele destacou que mesmo com a restrição, o país deve bater um novo recorde de US$ 18 bilhões de exportação de carne este ano.
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