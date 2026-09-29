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Unidade da Masterboi em Canhotinho recebe habilitação para exportar ao mercado chinês

A autorização coloca uma indústria instalada no Agreste pernambucano dentro de um dos principais fluxos internacionais de comercialização de carne vermelha brasileira

Marlon Júlio

Publicado: 29/09/2026 às 17:56

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Unidade da Masterboi em Canhotinho, no Agreste de Pernambuco/Divulgação

Unidade da Masterboi em Canhotinho, no Agreste de Pernambuco (Divulgação)

O município de Canhotinho, no Agreste de Pernambuco, vai passar a exportar carne bovina para a China. Foi confirmado nesta terça (29) que a unidade do grupo Masterboi sediada no município recebeu habilitação para realizar exportações com autorização da Administração-Geral de Alfândegas da China (GACC), órgão do governo chinês. A medida deve beneficiar ainda produtores da pecuária do estado e transportadores.

A autorização envolveu documentação, adequações industriais, controles sanitários e preparação das equipes para a auditoria. Segundo a Masterboi, a equipe de assuntos regulatórios conduziu o processo documental, enquanto as equipes da indústria trabalharam na organização e no controle dos procedimentos avaliados pelos auditores.

A unidade de Canhotinho tem capacidade de abate de aproximadamente 800 bois por dia e grande parte da produção é destinada ao mercado brasileiro, especialmente ao Nordeste. A habilitação amplia a presença da Masterboi no mercado chinês e reforça uma estratégia de diversificação geográfica das exportações. Antes da autorização do frigorífico em Pernambuco, o grupo possuía apenas uma unidade habilitada, em São Geraldo do Araguaia, no estado do Pará.

Além da Masterboi de Canhotinho, a empresa Supremo Carnes, de Minas Gerais, também foi habilitada pela GACC para exportar para a China. No setor de frango, ganharam habilitação a Avivar Alimentos, de São Sebastião do Oeste (MG), e a Cooperativa Dália Alimentos, de Arroio do Meio (RS).

Veja também:

frigorífico , Masterboi , Pernambuco
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