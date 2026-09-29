Unidade da Masterboi em Canhotinho recebe habilitação para exportar ao mercado chinês
A autorização coloca uma indústria instalada no Agreste pernambucano dentro de um dos principais fluxos internacionais de comercialização de carne vermelha brasileira
Publicado: 29/09/2026 às 17:56
Unidade da Masterboi em Canhotinho, no Agreste de Pernambuco (Divulgação)
O município de Canhotinho, no Agreste de Pernambuco, vai passar a exportar carne bovina para a China. Foi confirmado nesta terça (29) que a unidade do grupo Masterboi sediada no município recebeu habilitação para realizar exportações com autorização da Administração-Geral de Alfândegas da China (GACC), órgão do governo chinês. A medida deve beneficiar ainda produtores da pecuária do estado e transportadores.
A autorização envolveu documentação, adequações industriais, controles sanitários e preparação das equipes para a auditoria. Segundo a Masterboi, a equipe de assuntos regulatórios conduziu o processo documental, enquanto as equipes da indústria trabalharam na organização e no controle dos procedimentos avaliados pelos auditores.
A unidade de Canhotinho tem capacidade de abate de aproximadamente 800 bois por dia e grande parte da produção é destinada ao mercado brasileiro, especialmente ao Nordeste. A habilitação amplia a presença da Masterboi no mercado chinês e reforça uma estratégia de diversificação geográfica das exportações. Antes da autorização do frigorífico em Pernambuco, o grupo possuía apenas uma unidade habilitada, em São Geraldo do Araguaia, no estado do Pará.
Além da Masterboi de Canhotinho, a empresa Supremo Carnes, de Minas Gerais, também foi habilitada pela GACC para exportar para a China. No setor de frango, ganharam habilitação a Avivar Alimentos, de São Sebastião do Oeste (MG), e a Cooperativa Dália Alimentos, de Arroio do Meio (RS).