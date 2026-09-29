Unidade da Masterboi em Canhotinho recebe habilitação para exportar ao mercado chinês

A autorização coloca uma indústria instalada no Agreste pernambucano dentro de um dos principais fluxos internacionais de comercialização de carne vermelha brasileira

Unidade da Masterboi em Canhotinho, no Agreste de Pernambuco (Divulgação)

O município de Canhotinho, no Agreste de Pernambuco, vai passar a exportar carne bovina para a China. Foi confirmado nesta terça (29) que a unidade do grupo Masterboi sediada no município recebeu habilitação para realizar exportações com autorização da Administração-Geral de Alfândegas da China (GACC), órgão do governo chinês. A medida deve beneficiar ainda produtores da pecuária do estado e transportadores.

A autorização envolveu documentação, adequações industriais, controles sanitários e preparação das equipes para a auditoria. Segundo a Masterboi, a equipe de assuntos regulatórios conduziu o processo documental, enquanto as equipes da indústria trabalharam na organização e no controle dos procedimentos avaliados pelos auditores.

A unidade de Canhotinho tem capacidade de abate de aproximadamente 800 bois por dia e grande parte da produção é destinada ao mercado brasileiro, especialmente ao Nordeste. A habilitação amplia a presença da Masterboi no mercado chinês e reforça uma estratégia de diversificação geográfica das exportações. Antes da autorização do frigorífico em Pernambuco, o grupo possuía apenas uma unidade habilitada, em São Geraldo do Araguaia, no estado do Pará.

Além da Masterboi de Canhotinho, a empresa Supremo Carnes, de Minas Gerais, também foi habilitada pela GACC para exportar para a China. No setor de frango, ganharam habilitação a Avivar Alimentos, de São Sebastião do Oeste (MG), e a Cooperativa Dália Alimentos, de Arroio do Meio (RS).

