Produtores afetados pelo clima têm até 12 de novembro para renegociar com o BNB

Prazos de até 10 anos para a quitação são oferecidos por meio da Medida Provisória 1.376/2026

Banco do Nordeste (BNB) (Divulgaçaão/BNB )

Produtores rurais que foram prejudicados por eventos climáticos ou econômicos nas últimas safras podem renegociar suas dívidas junto ao Banco do Nordeste (BNB) até o dia 12 de novembro. A renegociação foi autorizada pela Medida Provisória 1.376/2026, que oferece novos prazos de até dez anos para quitação do financiamento. Em Pernambuco, cerca de 15 mil pessoas estão aptas à regularização.



Podem se beneficiar da medida os produtores do agronegócio e da agricultura familiar ou cooperativas de produção agropecuária que registraram perdas em pelo menos duas safras entre 2019 e 2025 ou que tiveram redução mínima de 30% da renda bruta agropecuária esperada.

Os prejuízos devem ser comprovados por meio de laudo emitido por profissional legalmente habilitado, com ateste de que houve impacto resultante de eventos climáticos ou redução relevante de preços de mercado.

Dívidas que foram renegociadas ou prorrogadas até 31 de maio e que estejam em dia também podem ter acesso às novas condições. O prazo para pagamento dos débitos pode ser de até dez anos, a depender da situação de cada empreendimento rural, com carência de um ano para início do pagamento do principal.

As condições podem ser consultadas nas agências do Banco do Nordeste ou através dos canais digitais da instituição financeira: Portal BNB ou Whatsapp (85) 4020-0004.