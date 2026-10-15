Pesquisa do Sebrae indica que 25% dos empreendedores pernambucanos usam IA nos negócios

Outros 32% dizem que planejam implementar a Inteligência Artificial aos seus negócios em breve e mais 21% já fizeram testes

Fernando Lima, empreendedor da Um Xêro Aromas (Acervo Pessoal)

A 13ª edição da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, do Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), indicou que 25% dos empreendedores pernambucanos fazem uso regular da Inteligência Artificial (IA) nas atividades de marketing e comunicação. Outros 21% afirmam que já fizeram testes com a tecnologia e 32% dizem que planejam implementá-la em seus negócios em breve.

Ainda de acordo com a pesquisa, 77% dos empreendedores que utilizam a IA na comunicação e marketing do negócio afirmaram criar imagens e vídeos, já 69% usam para a produção de textos de e-mails, publicações e anúncios.

O especialista marketing no Sebrae-PE, Omero Galdino, explica que o principal obstáculo dos empreendedores em aderir à tecnologia é a falta de letramento sobre o tema. "Alguns medos são bem comuns, principalmente o receio de que a IA possa substituir o trabalho que a empresa faz, além do medo de compartilhar as informações. Muitos não sabem como usar a ferramenta, que pode auxiliar na tomada de decisão e automatizar tarefas que são rotineiras", frisa.

Em relação à comunicação visual da empresa, o especialista orienta que o caminho para não realizar algo genérico é analisar a identidade da empresa. "É importante trazer a própria personalidade da marca para que a Inteligência Artificial trabalhe com essa base e devolva resultados mais alinhados ao que se busca", pontua.

Visando se atualizar em relação à tecnologia, o empreendedor Fernando Lima realizou o rebranding da sua marca, a Um Xêro Aromas, com o auxílio da IA. "Utilizo a IA para criar design de rótulos e sacolas. Também já fizemos um projeto para uma linha que homenageava o Recife, então buscamos características culturais da cidade, como o frevo, e pontos turísticos, como a Rua da Aurora. Já tínhamos mais ou menos um esboço e a ferramenta nos possibilitou essa ideia", relata.

Além da identidade visual da marca, Fernando faz uso da tecnologia para a análise de mercado. "Nas feiras, nós vendemos aromatizadores de ambientes, perfumes para pessoas, carros e pets. Através da IA eu analiso o ticket médio daquele lugar para saber quais produtos devem vender mais", detalha

Seminário “Alta Performance: Digital que dá Lucro"

Na próxima segunda-feira (18), o Sebrae-PE realiza o seminário “Alta Performance: Digital que dá Lucro”. O evento acontece a partir das 19h, na sede da Instituição, localizada na Rua Tabaiares, 360, na Ilha do Retiro.

A programação conta com duas palestras. A primeira tem o tema “Domine esses 4 pilares e Venda mais no Digital” e será apresentada pelo especialista em marketing digital, Almir Siqueira. Em seguida, o especialista em marketing do Sebrae-PE, Omero Galdino, apresenta o tema “Quem tem medo da IA?”.

O encontro é voltado a empreendedores, incluindo Microempreendedores Individuais (MEIs). Os ingressos custam R$ 29,90 e podem ser adquiridos na loja digital do Sebrae.