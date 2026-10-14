Pernambuco lança estudo estratégico para fortalecer infraestrutura digital

A iniciativa é financiada pelo Grupo Cavalcanti Petribu, Estratégica Engenharia e Grupo Dislub Equador, empresas de origem pernambucana através do Grupo de Líderes Empresariais (LIDE)

Evento de lançamento do estudo foi realizado no auditório da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI-PE) (Antonio Holanda/Adepe)

O Governo de Pernambuco lançou, nesta quarta-feira (14), o Estudo Estratégico do Ecossistema de Infraestrutura Digital de Pernambuco. O trabalho técnico tem o objetivo de mapear desafios e subsidiar decisões estratégicas para reforçar a infraestrutura digital e ampliar a competitividade do estado.

A iniciativa é uma parceria entre as secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI-PE); de Administração (SAD) e de Desenvolvimento Econômico (SDEC) com o Grupo de Líderes Empresariais (LIDE) e foi financiada pelo Grupo Cavalcanti Petribu, Estratégica Engenharia e Grupo Dislub Equador. O investimento das empresas no estudo é de R$ 1 milhão.

A Delloite será responsável pelo trabalho técnico, que terá duração de 90 dias. Os relatórios deverão apresentar um diagnóstico da situação atual, avaliar alternativas de desenvolvimento e propor recomendações estratégicas. Eles nortearão políticas públicas e decisões sobre investimentos em infraestrutura digital.

O estudo está alinhado com às diretrizes do Plano de Governo de Pernambuco para 2027–2030, que incluem o fortalecimento da infraestrutura tecnológica e digital em articulação com as políticas de ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento econômico.

Entre os temas que serão analisados estão a expansão das redes de fibra óptica, a conectividade internacional por cabos submarinos e as condições necessárias para o desenvolvimento da infraestrutura de dados em Pernambuco.

"A gente tem escutado muito sobre Inteligência Artificial, data center, cabo submarino, então, o Governo de Pernambuco vai busca respostas através desse estudo técnico e estratégico, e, a partir disso, encontrar investidores para, se for o caso, a implantar essas tecnologias", detalha a Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE), Mauricélia Montenegro.

De acordo com a secretária, os dados que serão levantados também serão importantes para discutir a adoção de tecnologias no interior de Pernambuco.

"A política pública só faz sentido, mesmo que seja de alta tecnologia, se ela atender a todos os pernambucanos. Então essa interiorização da tecnologia também é um dos focos que estudo vai nos trazer", afirma.

O presidente do LIDE em Pernambuco, Drayton Nejaim, ressalta a importância do estudo, fruto da parceria entre o poder público e a iniciativa privada. "Ainda mais importante que o estudo, iniciativa inédita no Brasil e que colocará Pernambuco à frente na captação de investimentos, é a oportunidade de fazer o poder público e a iniciativa privada darem um exemplo consistente de complementaridade e harmonia numa ação que beneficia o Estado”, frisa.

