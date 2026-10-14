IBGE: volume de serviços prestados cai 0,1% em agosto ante julho

Em 12 meses, a alta registrada pelo IBGE no volume de serviços foi de 2,2%

Receita bruta nominal do setor de serviços subiu 0,2% em agosto ante julho (Fernando Frazão/Agência Brasil)

O volume de serviços prestados caiu 0,1% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta quarta-feira (14) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado de agosto veio pior do que a mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,5%, com estimativas que iam de uma queda de 0,5% a um avanço de 1 3%.

Na comparação com agosto do ano anterior, houve elevação de 0,6% em agosto de 2026, já descontado o efeito da inflação. Nessa comparação, as previsões eram de uma alta de 0,3% a 2,6%, com mediana positiva de 1,5%.

A taxa acumulada no ano - que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior - foi de aumento de 1,7%. Em 12 meses, os serviços acumulam alta de 2,2%.

A receita bruta nominal do setor de serviços subiu 0,2% em agosto ante julho. Na comparação com agosto de 2025, houve avanço de 6,1% na receita nominal.

