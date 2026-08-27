Pernambuco é o segundo estado do Nordeste com mais empresas de serviços segundo o IBGE

Dados divulgados nesta quinta-feira foram coletados em 2024 pelo instituto e mostram que a receita anual do setor chegou a R$ 81,93 bilhões

18,9% das empresas de serviços da região estão no estado, segundo o instituto (Foto: IBGE)

A Pesquisa Anual de Serviços de 2024, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (27), aponta que Pernambuco possuía 42.963 empresas de serviços, o que correspondia a 18,9% das 227.470 do Nordeste e 2,2% das 1.919.365 existentes no Brasil.

No cenário regional, ficou atrás apenas da Bahia, que possuía 64.749 empresas de serviço, 50,7% a mais que Pernambuco.

O principal seguimento de empresas de serviço em Pernambuco foi o de "Serviços profissionais, administrativos e complementares", com 16.986 empreendimentos. Em seguida estavam os “Serviços prestados principalmente às famílias”, que somavam 12.231 empresas, e o de “Serviços de informação e comunicação” com 4.265 empreendimentos.

A receita bruta obtida pelas empresas pernambucanas somou R$ 81,93 bilhões em 2024. O volume representou 21,4% dos R$ 383,39 bilhões registrados no Nordeste e 2,1% dos R$ 3,81 trilhões gerados nacionalmente.

Em relação à empregabilidade, o setor de serviços no estado alcançou 478.961 pessoas em 31 de dezembro de 2024. O número de ocupações correspondia a 19,7% dos 2.436.238 ocupados no Nordeste e a 3,0% dos 15.864.213 trabalhadores do setor no Brasil.

O gasto com pessoal, que compreende salários, retiradas e outras remunerações, ultrapassou R$ 14,77 bilhões em Pernambuco. O valor equivalia a 20,8% dos R$ 70,97 bilhões desembolsados pelas empresas de serviços do Nordeste.

Mudança na metodologia

Os dados coletados a partir de 2024 não podem ser comparados com os de anos anteriores devido a uma mudança metodológica na pesquisa, que substituiu a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) pelo eSocial como fonte oficial para identificar o cadastro das empresas e trabalhadores.



A Pesquisa Anual de Serviços (PAS) busca identificar as características estruturais básicas das atividades prestadoras de serviços e suas transformações.