Jovens da Linha do Tiro, na Zona Norte do Recife, recebem palestra sobre educação financeira

Educador financeiro Danilo Miranda (Alana Santa Rosa)

O educador financeiro Danilo Miranda comandou, nesta sexta-feira (9) uma conversa sobre educação financeira para adolescentes de 14 a 17 anos, no Compaz Eduardo Campos, na Linha do Tiro, na Zona Norte do Recife. A palestra fez parte da 10ª edição da Semana Mundial do Investidor (World Investor Week – em inglês, WIW).

Na conversa, a convite do Instituto Etiene Medeiros, Danilo detalhou os desafios de tratar o tema diante de um cenário em que as crianças e os adolescentes conhece o valor do dinheiro através de Pix e cartões de crédito e débito.

"Antigamente, quando recebíamos uma mesada em dinheiro, conseguimos visualizar quanto tínhamos, quanto gastávamos e quanto sobrava. Hoje, basta aproximar um cartão ou fazer um Pix e o dinheiro já sai da conta em segundos, muitas vezes, sem que o jovem tenha a mesma percepção do gasto. Então, a tecnologia trouxe muita praticidade, mas também reduziu aquela pausa entre o desejo de comprar e a decisão de gastar", disse o educador financeiro.

Miranda analisa o problema não está no uso do Pix ou dos cartões, mas sim, da ausência de informações sobre educação financeira, que, segundo ele, deve ser iniciado dentro da base familiar.

"Precisamos ensinar não apenas matemática financeira para as crianças, mas principalmente educação comportamental, diferenciar desejo de necessidade, compreender o esforço necessário para ganhar dinheiro e aprender a fazer escolhas. Os pais precisam participar desse processo. A educação financeira começa dentro de casa, com exemplos, conversas e pequenas responsabilidades. Afinal, o problema não está no Pix, nem no cartão, está em usar ferramentas modernas sem desenvolver hábitos financeiros saudáveis", explica.

Danilo também alerta para os riscos dos adolescentes sofrerem golpes no ambiente digital. "Há falsas promoções, sorteios de redes sociais, oferta de produtos com preços muito baixos, golpes envolvendo jogos eletrônicos e até promessas de dinheiro fácil por meio de investimentos milagrosos, que não existem. Os pais precisam conversar sobre os riscos com os filhos e acompanhar a vida social e digital deles. É necessário estabelecer limites para transações financeiras e ensinar que senhas, códigos de verificação e dados pessoais não devem ser compartilhados", conta.

Segundo Miranda, os conhecimentos sobre educação financeira devem ser repassados através de uma combinação de diálogo e senso crítico. "O adolescente precisa se sentir seguro para procurar os pais quando perceber algo suspeito ou até quando cometer um erro sem ter medo de ser punido, porque muitas vezes ele não chega a falar com os pais porque vai ser muito repreendido. Então, é importante ter essa essa aproximação com o filho e deixá-lo tranquilo em relação a isso", aconselha.

