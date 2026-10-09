Governo vai zerar tributação sobre gasolina e impacto passa para R$ 2,8 bi por mês, afirma ministro
Segundo Bruno Moretti, a medida, tomada em virtude dos aumentos provocados pelos conflitos no Oriente Médio, será válida por um período de um mês e, segundo o governo, será mantida a premissa de "neutralidade fiscal"
Publicado: 09/10/2026 às 13:18
Ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti ( Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)
O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, informou nesta sexta-feira (9) que o governo vai zerar a tributação federal cobrada sobre a gasolina. Será desonerado o valor de R$ 0,89 por litro, relativo à cobrança atual de PIS/Cofins e Cide. O impacto passa de R$ 2,1 bilhões para R$ 2,8 bilhões por mês.
A medida será válida por um período de um mês e, segundo o governo, será mantida a premissa de "neutralidade fiscal". O governo aponta, como justificativa, preços em patamar acima do verificado no período pré-guerra no Oriente Médio.
Na prática, houve aumento da desoneração, que passou de R$ 0,63 para R$ 0,89 por litro, zerando a cobrança federal do combustível.
Segundo o governo, isso seria compatível com avanço do preço causado pela guerra.
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