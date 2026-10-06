Marca de smartphones Jovi, de fabricante chinesa, apresenta novos modelos no Recife

Sede do escritório regional da Jovi, Pernambuco é um dos maiores mercados da marca no Nordeste, onde o crescimento das vendas chegou a 60% este ano

Douglas Issii, gerente sênior de produto, apresentou os smartphones no Recife (Foto: Jovi/ Divulgação)

A Jovi, marca de smartphones criada exclusivamente para o mercado brasileiro pela fabricante chinesa Vivo Mobile Communication, promoveu, nesta terça-feira (6), um encontro no Recife para divulgar os novos celulares da linha X300. A capital pernambucana foi escolhida para o evento após a empresa obter crescimento de 60% no Nordeste no acumulado do ano em relação ao mesmo período de 2025.

Pernambuco, estado que abriga o escritório regional da marca, está entre as três unidades federativas que mais compraram celulares da empresa na região. Goiana e Timbaúba foram as cidades pernambucanas com os maiores aumentos nas vendas. Para o gerente sênior de produto da Jovi, Douglas Issii, a performance é reflexo da presença da marca no estado.

"A marca sempre está olhando para diferentes regiões do país para fazer com que a nossa capilaridade aumente. Nosso escritório regional fica no Recife, o que faz com que marquemos cada vez mais presença em Pernambuco. Também buscamos nos aproximar das varejistas regionais para que o consumidor saiba quem nós somos", detalha.

A empresa, que atua há mais de 1 ano no Brasil, possui fábrica localizada na Zona Franca de Manaus e gerou mais de 1 mil empregos diretos. “Tem bastante gente trabalhando para fazer com que a marca chegue cada vez mais próxima do consumidor brasileiro. Temos 10 escritórios nas regionais e também na matriz, que fica em São Paulo”, afirma.

Em agosto, a marca lançou os smartphones Jovi X300 Ultra e Jovi X300 Fashion Edition. Os modelos focam em quem busca aliar qualidade de imagem e áudio com uma alta performance de processamento.

O Jovi X300 Ultra possui câmera ZEISS Ultra Grande-Angular de 14mm e 50 MP, ideal para registrar paisagens e cenas amplas com riqueza de detalhes; a câmera principal do aparelho é a ZEISS Documental de 35mm, que possui sensor 200MP. O aparelho também conta com a câmera ZEISS Telefoto APO de 85mm, com 200 MP e estabilização gimbal, que oferece zoom óptico de 3.7X e digital de 105x. Na parte frontal, o smartphone tem câmera de 50 MP.

Além das câmeras, o modelo acompanha acessórios que ampliam as possibilidades de captura de fotos e vídeos. Entre eles estão os extensores de telefoto Jovi ZEISS Ultra de 400 mm e 200 mm, o Grip Jovi para Fotografia Profissional, quatro tampas de lente, anéis adaptadores, alça para o telefone, capa para fotografia e dois suportes para tripé. O aparelho possui processador Snapdragon 8 Elite Gen 5 combinado ao Pro Imaging Chip VS1+, além de armazenamento interno de 512 GB e 16 GB de RAM6 e bateria BlueVolt de 6600 mAh e carregamento ultrarrápido de 100 W5.

Já a versão compacta, a Jovi X300 Fashion Edition, possui o conjunto de câmeras ZEISS triplo de 50 MP. Ele conta com 256 GB de armazenamento e 12 GB de RAM6 com expansão de até 12 GB10, gerenciados pelo processador Snapdragon 8 Gen 5. A autonomia é garantida pela bateria BlueVolt de 6500 mAh5, Flash Charge 90W, que combina performance e mobilidade para a produção de conteúdo em deslocamento. Assim como no X300 Ultra, o sistema disponibiliza o Modo Palco e Fotografia Urbana4 para capturas em diferentes cenários de iluminação e movimento.

O Kit que inclui o Jovi X300 Ultra e os acessórios está disponível nas cores Verde Sálvia e Preto Volcano com o preço sugerido de R$ 19.999. Já o modelo Jovi X300 Fashion Edition está disponível nas cores Preto Ônix e Lilás Boreal, com preço sugerido de R$ 7.999. Os acessórios de fotografia para o X300 Fashion Edition são vendidos separadamente, com o preço sugerido de R$ 1.499.



O evento da marca ocorreu nesta terça no restaurante Cais Rooftop, no Bairro do Recife.