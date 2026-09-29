Jornalista é coroado rei em Uganda após disputa por sucessão

Rei Edward Rukidi Nyabongo I (Reprodução/Redes Sociais)

Um jornalista foi coroado nesta terça-feira (29) como rei de uma monarquia tradicional que perdeu seu antigo "rei menino" no mês passado, provocando luto generalizado e uma disputa de sucessão no Reino de Tooro, em Uganda.

Edward Rukidi Kijanangoma é um príncipe que trabalhou por muito tempo como locutor e editor na Uganda Broadcasting Corp. Ele escolheu o nome real de Edward Rukidi Nyabongo I. Passou a noite realizando rituais, foi conduzido ao palácio e será apresentado formalmente aos seus seguidores ainda nesta terça-feira.

Ele sucedeu seu falecido primo, Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. Os reinos tradicionais foram proibidos na década de 1960, após a independência de Uganda do domínio colonial britânico, por um presidente republicano que afirmou desejar unificar o país. Eles foram restaurados em 1993.

Os líderes tradicionais não detêm qualquer autoridade formal neste país da África Oriental e estão legalmente impedidos de se envolverem em política partidária. No entanto, exercem imensa influência sobre o seu povo como guardiões da cultura tradicional.

A cerimônia de coroação em Fort Portal, uma cidade remota no oeste de Uganda e não muito longe da fronteira com o Congo, será assistida por milhares de pessoas pessoalmente e por transmissões televisivas.

A decisão dos anciãos do clã governante do reino

Em entrevista ao jornal local New Vision antes de sua coroação, Nyabongo prometeu união, afirmando também que "a herança deve ser acompanhada de disciplina e trabalho árduo. Minha família nunca me permitiu tratar a descendência real como um direito. Ela me foi apresentada como um dever para o qual eu deveria me preparar."

Ele não ocupava uma posição particularmente alta na linha de sucessão, mas os anciãos do clã governante do reino, conhecido como Babiito, o selecionaram dentre um grupo de príncipes elegíveis após a morte do rei Oyo Nyimba, vítima de câncer aos 34 anos em agosto, sem que um herdeiro fosse publicamente conhecido.

A rainha-mãe, Best Kemigisa, contestou a decisão tomada e alegou que o testamento escrito do rei Oyo não havia sido seguido na escolha de Nyabongo. Best afirmou que Oyo deixou um filho pequeno cuja identidade seria revelada no momento oportuno, lançando dúvidas sobre a legitimidade de Nyabongo e a decisão do Babiito de escolhê-lo.

A mídia local relatou cenas desagradáveis - incluindo uma breve discussão sobre a custódia dos restos mortais do rei - no funeral de Oyo, em 12 de setembro. Embora o suposto filho de Oyo ainda não tenha sido revelado, fotos de um suposto "Bebê Oyo" inundaram as redes sociais, dando esperança aos devotos do falecido monarca.

Mas os críticos afirmam que a criança, se existir, deveria ter sido apresentada aos anciãos do reino enquanto seu pai ainda estava vivo. "Eles demonstraram que essas são as normas do reino", disse Nicholas Sengoba, um proeminente analista político em Uganda, sobre a escolha de Nyabongo pelos Babiito. "Muitas dessas posições podem não ser populares."

Oyo foi coroado em 1995, aos 3 anos de idade, após a morte de seu pai. Ele era uma criança curiosa, vestindo trajes coloridos e objeto de adoração para suas centenas de milhares de seguidores.

Em sua coroação, ele passou por uma série de rituais tribais e foi conduzido ao cemitério real para realizar uma cerimônia de passagem para a vida adulta: lançar com sucesso nove grãos de café no túmulo de seu pai.

Oyo já ostentou o título não oficial de rei mais jovem do mundo, uma figura fascinante até mesmo para líderes mundiais que o conheciam em eventos nacionais, incluindo Nelson Mandela, da África do Sul.

O líder líbio Muammar Gaddafi foi um dos que se tornaram amigos da família real de Tooro, como se fossem parte de sua família extensa. Gaddafi fez diversas viagens a Uganda e apoiou Oyo e Kemigisa por anos, até sua morte em outubro de 2011. Oyo foi guiado por regentes nomeados pelo reino até atingir a maioridade aos 18 anos.

