Greve dos Correios chega ao fim após 15 dias de paralisação

O TST julgou a greve não abusiva e definiu reajuste salarial de 4,09% para os trabalhadores dos Correios

Correios (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Após 15 dias de paralisação, os trabalhadores dos Correios decidiram encerrar a greve nacional. A decisão foi tomada em assembleia realizada na noite desta quinta-feira (25) e, de acordo com a categoria, as atividades começaram a ser retomadas desde às 22h da quinta, cumprindo determinação do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

O julgamento do dissídio coletivo dos trabalhadores foi realizado pelo TST na quinta. Os Correios haviam pedido à Justiça que considerasse a greve abusiva e ainda fosse aplicada multa de R$ 100 mil às instituições que representam os trabalhadores.

O TST, porém, considerou a greve não abusiva, definiu reajuste salarial de 4,09% e autorizou que a fossem compensados os dias parados. Além disso, segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de São Paulo (Sintect-SP), o TST também determinou a manutenção de 73 cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho.

A greve iniciou no dia 10 de setembro. Durante as negociações do acordo coletivo, os trabalhadores dos Correios rejeitaram a proposta da empresa, sendo o plano de saúde o principal ponto de divergência.