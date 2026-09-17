Correios orientam sobre funcionamento de serviços em meio à greve

Agências e centros de distribuição permanecem abertos em Pernambuco (Joédson Alves/Agência Brasil)

A greve dos Correios, deflagrada na noite da última quinta-feira (10), abre margem para dúvidas nos consumidores sobre os riscos de atrasos nas encomendas. Em Pernambuco, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) afirma que todas as agências e centros de distribuição do estado permanecem abertos.

De acordo com a empresa, o Plano de Continuidade de Negócios está em execução para assegurar a manutenção dos serviços e amenizar eventuais impactos decorrentes da paralisação.

“Entre as medidas adotadas estão a mobilização de empregados administrativos para apoio às atividades operacionais, o remanejamento de veículos e a realização de mutirões para preservar o fluxo logístico”, detalha a ECT ao Diario.

No sábado (12), o Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou, em decisão liminar, a manutenção de 80% do efetivo em atividade, em cada unidade ou estabelecimento da empresa, abrangendo as unidades de atendimento, tratamento, transporte, distribuição e administrativas ou de suporte.

Os Correios orientam que os clientes acompanhem o rastreamento de suas encomendas pelo site ou aplicativo da empresa e aguardem a entrega no endereço de destino. O comparecimento a uma unidade somente deve ser realizado se, e quando, o sistema indicar que o objeto está disponível para a retirada.

Veja o passo a passo para monitorar sua encomenda:



1. Acesse o site dos Correios ou baixe o aplicativo na loja do seu celular, como a Google Play Store para Android ou a App Store para iPhone.



2. Insira o código: digite o código de rastreamento, composto por letras e números, no campo "Acompanhe seu objeto".



3. Verifique o status: o sistema informará se o pacote está em trânsito, na unidade de triagem ou se saiu para entrega.



Em caso de situações específicas, os clientes podem ligar para os telefones 4003-8210 e 0800-881-8210, ou por meio do serviço “Fale Conosco”, disponível no portal dos Correios.

Julgamento está agendado para a segunda-feira (21)

O julgamento do dissídio coletivo, processo judicial instaurado quando sindicatos de trabalhadores e de empregadores não chegam a um acordo durante as negociações, foi marcado pelo TST para a próxima segunda-feira (21), às 13h30. Ainda é possível haver acordo entre as partes antes do julgamento.

Entre as principais reivindicações da categoria estão a suspensão da reestruturação dos Correios, a manutenção do acordo atual e aumento real de salário.

“A estatal reafirma o respeito ao direito de greve dos trabalhadores, porém, ressalta que a paralisação ocorre em um momento especialmente sensível. A empresa segue diante de uma situação econômico-financeira desafiadora e mantém o foco na redução de despesas, no aumento da eficiência, na modernização da operação e na geração de novas receitas”, informa a ECT.