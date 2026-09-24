Equipe econômica aguarda decisão do governo federal sobre bets para avaliar impacto, afirma ministro
Os ministros Bruno Moretti e Dario Durigan adfirmaram que a discussão sobre MP das Bets ainda estão em andamento
Publicado: 24/09/2026 às 14:53
Moretti afirmou que não pode incorporar medidas que não estão assinadas aos cálculos do relatório, apenas as legislações vigentes ( Edilson Rodrigues/Agência Senado)
O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, disse nesta quinta-feira (24), que a equipe econômica ainda aguarda decisão do governo federal sobre a Medida Provisória que vai restringir atividade das bets para avaliar qual seria o possível impacto nas receitas para acomodar no próximo relatório bimestral, de novembro.
Moretti afirmou, na coletiva de imprensa do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, que a pasta não pode incorporar medidas que não estão assinadas aos cálculos do relatório, apenas as legislações vigentes.
"Por enquanto não tem base legal nenhuma para discutir isso. O relatório precisa capturar como a legislação vigente afeta despesas e receitas", disse ele.
Também nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a discussão sobre MP das Bets ainda estava acontecendo e que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tomaria uma decisão mais específica nos próximos dias.
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