Setor de apostas investe R$ 7,9 milhões em mídia exterior no Recife enquanto Câmara discute restrições

Vista do Recife (Sandy James/DP Foto)

As empresas de apostas e loterias investiram R$ 7,9 milhões em mídia exterior (OOH) no Recife entre janeiro de 2025, início do mercado regulado federal, e junho de 2026. O dado é de levantamento da Kantar IBOPE Media com base na plataforma Monitor Evolution. No acumulado do período, o setor é a 10ª categoria que mais investiu em OOH na capital pernambucana. Esses recursos movimentam uma cadeia formada por concessionárias de mobiliário urbano, empresas de mídia, fornecedores e prestadores de serviço.

O ritmo de investimento acelerou em 2026. Somente no primeiro semestre, o setor aplicou R$ 4,6 milhões, 41% a mais do que em todo o ano de 2025 (R$ 3,3 milhões). Com isso, subiu da 19ª para a 5ª posição entre as categorias que mais investem em mídia exterior na cidade, atrás apenas das categorias campanhas públicas, educação básica, eventos e cervejas. No mesmo período, o mercado de OOH do Recife como um todo recuou cerca de 7% em média mensal.

O crescimento ocorre enquanto a Câmara Municipal analisa propostas de restrição. O PLO nº 356/2025, da vereadora Liana Cirne (PT), proíbe propagandas de apostas em espaços públicos como praças, parques, vias urbanas, paradas de ônibus e equipamentos municipais. O PLO nº 263/2026, de Jô Cavalcanti (PSOL), veta esse tipo de publicidade num raio de até 200 metros de escolas. Já o PLO nº 320/2026, de Felipe Alecrim (Novo), veda a publicidade de apostas de quota fixa em bens, equipamentos e espaços públicos do município. No plano federal, a Comissão de Comunicação do Senado aprovou texto que proíbe anúncios de bets em TV, rádio, redes sociais, streaming e mídia exterior.