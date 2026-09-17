Mega-Sena: bolão do Recife leva R$ 106 mil e prêmio vai a R$ 102 milhões nesta quinta (17)
Um bolão feito no Recife acertou cinco dos seis números sorteados no concurso 3.058 da Mega-Sena; o próximo sorteio acontece nesta quinta-feira (17), a partir das 21h
Diario de Pernambuco e Agência Brasil
Publicado: 17/09/2026 às 07:36
Mega-sena (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)
Um bolão feito no Recife acertou cinco dos seis números sorteados no concurso 3.058 da Mega-Sena, realizado na terça-feira (15), e ganhou o prêmio de R$ 106.611,05. Como nenhum apostador acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou para R$ 102 milhões.
Nesta quinta-feira (17), as seis dezenas do concurso 3.059 serão sorteadas a partir das 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo. No último concurso, foram sorteados os números 14 - 23 - 53 - 56 - 57 - 60 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.
Apostas para o próximo sorteio
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de hoje em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.