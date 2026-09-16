Bordado de Passira, redes de Tacaratu e cachaça entram em projeto de Indicação Geográfica

Produtos pernambucanos passam a integrar estratégia da Adepe e do Sebrae para valorizar riquezas ligadas aos territórios do estado; investimento é de R$ 660 mil

Bordado manual de Passira é um dos produtos pernambucanos incluídos na estratégia para reconhecimento como Indicação Geográfica (Sebrae/ Adepe/ Divulgação)

As redes de Tacaratu, o bordado de Passira e a cachaça de Pernambuco entraram na estratégia da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) e do Sebrae Pernambuco para o reconhecimento como Indicação Geográfica (IG). Ao todo, 19 produtos do estado agora fazem parte da iniciativa.

Para esta nova etapa, serão investidos R$ 660 mil em ações de diagnóstico e estruturação dos produtos para o processo de reconhecimento junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A Indicação Geográfica é um instrumento que reconhece produtos ou serviços cuja qualidade, características ou reputação estejam relacionadas ao território onde são produzidos. A iniciativa busca valorizar a origem, proteger conhecimentos tradicionais e fortalecer as cadeias produtivas.

Produtos passam por etapa de diagnóstico

As redes de Tacaratu, o bordado de Passira e a cachaça de Pernambuco passam agora por uma etapa de diagnóstico para avaliar o potencial de reconhecimento como IG.

Caso apresentem viabilidade, os produtos avançam para a fase de estruturação, que inclui a organização da governança territorial, a criação de entidades representativas e a elaboração de documentos com as características, padrões de qualidade e regras de produção.

O projeto do Sebrae Pernambuco e da Adepe foi iniciado em 2025 e contempla produtos de diferentes regiões e segmentos do estado, que estão em diferentes etapas do processo de reconhecimento.

Vinhos, uvas e mangas do Vale do São Francisco estão entre os produtos pernambucanos que já receberam a indicação. O abacaxi de Pombos, o mel do Sertão do Araripe, a renda renascença de Poção, o artesanato do Alto do Moura (Caruaru) e os cafés de Triunfo e de Taquaritinga do Norte também estão em processo.