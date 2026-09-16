Copom reduz taxa Selic em 0,25 ponto porcentual, para 13,75% ao ano, em decisão unânime

Foi o quinto corte consecutivo da Selic; Os juros já caíram 1,25 ponto porcentual desde março, quando o BC começou um "ciclo de calibração" da política monetária

A decisão do comitê pela redução da Selic foi unânime (Marcello Casal JrAgência Brasil)

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a Selic em 0,25 ponto porcentual, de 14,0% ao ano para 13,75%, nesta quarta-feira, 16. A decisão foi unânime e ficou em linha com a expectativa de 75 das 78 casas consultadas pelo Projeções Broadcast.

Foi o quinto corte consecutivo da Selic. Os juros já caíram 1,25 ponto porcentual desde março, quando o BC começou um "ciclo de calibração" da política monetária, em meio às incertezas sobre os impactos da guerra do Irã sobre a cadeia global de suprimentos, os preços de commodities e a própria inflação.

Antes, o Copom manteve a Selic em 15% - o maior nível em quase duas décadas - por dez meses seguidos, de junho de 2025 até março de 2026.