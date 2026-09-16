Rede de supermercados Palato inaugura nova unidade na Zona Norte do Recife

Loja faz parte de grupo alagoano e tem expectativa de gerar mais de 250 empregos diretos com a nova unidade, que é a segunda no Recife

Inauguração da loja ocorreu nesta quarta (Weslly Gomes/ DP Foto)

A rede alagoana Palato inaugurou, nesta quarta-feira (16), sua nova unidade na Avenida Rosa e Silva, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife. A loja faz parte do plano de expansão da marca, que agora conta com sete unidades, sendo cinco em Maceió e duas no Recife.

A nova loja tem expectativa de gerar mais de 250 empregados diretos em vários setores, como padaria, açougue, frios e laticínios. Além disso, o mercado contará com dois restaurantes, chamados Foods e Panini, que serão inaugurados no piso superior da unidade no final de setembro, juntamente com um departamento de decoração e itens pro lar.

“Essa loja conta com uma seleção mais completa. É uma loja mais ampla, tanto da parte de supermercado, que conta com uma gama de variedades, inclusive, de produtos importados, como das nossas ilhas gastronômicas, com culinária asiática, e Espaço Saúde, com comidas saudáveis”, diz a diretora de marketing do Palato, Júlia Cirelli.

Júlia conta que a marca planeja abrir mais uma unidade na Zona Sul do Recife, desta vez, em Boa Viagem. “Temos o projeto de expansão e o nosso objetivo é abrir mais uma loja aqui no Recife. É um projeto futuro mesmo, mas que já está sendo trilhado”, afirma.

Fundada em 1992, a marca surgiu com o objetivo de reunir, em um único ambiente, produtos, restaurantes, objetos de decoração e presentes. A marca também inclui cozinha experimental, voltada para cursos, eventos e experiências gastronômicas.

