Ficons 2026 reúne mais de 400 marcas da construção civil no Centro de Convenções de Pernambuco

14ª edição da Feira internacional vai até sexta-feira (18), com expositores de vários estados e programação voltada para negócios, tecnologia e inovação

Ficons 2026 reúne mais de 400 marcas de materiais, equipamentos, tecnologia e serviços voltados à construção civil (Divulgação/FICONS)

A 14ª edição da Feira Internacional de Materiais, Equipamentos e Serviços da Construção (Ficons) segue até sexta-feira (18), no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O evento reúne mais de 400 marcas em 160 estandes, com representantes de diferentes segmentos da cadeia da construção civil.

Com funcionamento das 15h às 21h, a feira reúne empresas de materiais de construção, revestimentos, acabamentos, máquinas, equipamentos, soluções tecnológicas e serviços especializados. A programação também deve atrair profissionais de engenharia, arquitetura, comércio, indústria, construção e incorporação.

Realizada desde 1998, a Ficons chega a 14ª edição com a proposta de ampliar a conexão entre empresas, profissionais e compradores do setor. Segundo a organização, o credenciamento gratuito já registrou participantes de mais de 15 estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará, Ceará, Bahia e Alagoas.

Feira reúne negócios e novas tecnologias

Além da exposição de produtos e serviços, a programação inclui palestras e debates sobre temas relacionados ao setor da construção civil. As atividades ocorrem por meio do Ademitec e do RoadShow, realizados paralelamente à feira.

Entre os assuntos que estarão em discussão estão produtividade, eficiência nos processos construtivos, novas tecnologias e os desafios enfrentados pelo setor, como juros elevados e falta de mão de obra.

Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE), Paulo Wanderley, a feira também funciona como espaço para apresentação de lançamentos e aproximação entre empresas e potenciais clientes.

“A Ficons consolidou-se como a maior vitrine de lançamentos de materiais e novas tecnologias do setor construtivo no Norte e Nordeste do país, e como indispensável fórum de negócios para toda a cadeia produtiva”, afirma.

Evento conta com apoio de entidades

A edição deste ano conta ainda com apoio institucional e patrocínio de entidades e empresas como Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, Copergás, Prefeitura do Recife e Iquine.

Segundo a organização, a expectativa é utilizar os quatro dias de programação para estimular negócios, apresentar soluções para o setor e aproximar diferentes segmentos da cadeia produtiva da construção civil.

Serviço

Ficons 2026 – XIV Feira Internacional de Materiais, Equipamentos e Serviços da Construção