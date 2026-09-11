Segundo turno: Lula tem 46% e Flávio, 44%; candidatos estão em empate técnico

Datafolha divulgou os percentuais de votos válidos: Lula aparece com 42% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro tem 37%. Augusto Cury registra 6%, e Ronaldo Caiado, 4% (Fotos: Ricardo Stuckert e Vittor Sales)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem tecnicamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência da República. Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11) mostra o petista com 46% das intenções de voto, contra 44% do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A diferença de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro do levantamento, também de dois pontos para mais ou para menos. O cenário não mudou em relação à rodada anterior do Datafolha: na semana passada, Lula e Flávio registravam os mesmos 46% e 44%, respectivamente.

No primeiro turno, porém, a nova pesquisa aponta uma redução da distância entre os dois. Lula tem 39% das intenções de voto, enquanto Flávio alcança 35%. No levantamento divulgado em 3 de setembro, o presidente aparecia com 38%, e o senador, com 33%.

O Datafolha ouviu 2.002 eleitores entre terça-feira (8) e quinta-feira (10), em 125 municípios. A pesquisa, encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01833/2026.

Cenário de primeiro turno

Atrás de Lula e Flávio Bolsonaro, o escritor Augusto Cury (Avante) aparece com 6% das intenções de voto. O resultado representa uma oscilação negativa de dois pontos em relação à semana passada, quando registrava 8%.

Ronaldo Caiado (PSD) mantém 4%, seguido por Renan Santos (Missão), com 3%, e Romeu Zema (Novo), com 2%.

Samara Martins (UP), Rui Costa Pimenta (PCO), Clariana Barão (DC) e Edmilson Costa (PCB) aparecem com 1% cada. Wilson Grassi (Democrata) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram.

Os entrevistados que afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos representam 6%. Outros 4% estão indecisos.

Votos válidos

O Datafolha divulgou, pela primeira vez nesta eleição, os percentuais de votos válidos, cálculo que desconsidera os votos em branco e nulos e os eleitores indecisos.

Em um cenário que inclui Pablo Marçal (PRTB), Lula aparece com 42% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro tem 37%. Augusto Cury registra 6%, e Ronaldo Caiado, 4%.

Renan Santos aparece com 3%. Pablo Marçal e Romeu Zema têm 2% cada, enquanto Samara Martins e Wilson Grassi registram 1%.

Rui Costa Pimenta, Edmilson Costa, Clariana Barão e Hertz Dias aparecem com 0% nesse recorte.

Três em cada quatro eleitores estão decididos

A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre a possibilidade de mudança na escolha até a eleição. Segundo o Datafolha, 75% afirmam estar totalmente decididos sobre o voto para presidente.

Outros 25% dizem que ainda podem mudar de candidato.

A coleta do levantamento ocorreu em meio à crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF), mas foi encerrada antes da revelação, nesta sexta-feira, de que Flávio Bolsonaro é investigado no inquérito do caso “Dark Horse” e da determinação para o fim do sigilo sobre os dados da apuração.

