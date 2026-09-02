Edital seleciona startups pernambucanas para simpósio na Argentina

Programa oferece apoio de até R$ 14,8 mil por empresa para participação em evento internacional em Buenos Aires em novembro

O 1º Simpósio Ibero-Americano de Inovação, Ciência e Tecnologia acontece no Palácio da Paz, em Buenos Aires (Divulgação/ ITECH)

O Governo de Pernambuco lançou, nesta quarta-feira (2), o edital Global.PE: Argentina, voltado à internacionalização de startups pernambucanas. A iniciativa vai selecionar 15 empresas para participar do 1º Simpósio Ibero-Americano de Inovação, Ciência e Tecnologia em Buenos Aires em novembro deste ano.



O programa terá investimento total de R$ 222 mil. Cada startup selecionada poderá receber até R$ 14,8 mil para custear despesas relacionadas à missão.

Podem participar micro ou pequenas empresas configuradas como startups e que tenham sede ou filial em Pernambuco. As inscrições estarão abertas entre 8 e 23 de setembro, exclusivamente pelo sistema AgilFAP. O resultado preliminar está previsto para ser divulgado a partir de 2 de outubro.

Programação inclui simpósio e visitas a empresas

O 1º Simpósio Ibero-americano de Inovação, Ciência e Tecnologia, em Buenos Aires, terá discussões sobre inovação tecnológica e produtiva, saúde, ciência e temas relacionados.

A programação também prevê atividades voltadas à internacionalização dos negócios, incluindo imersão no ecossistema de inovação argentino, visitas a empresas e instituições de ciência e tecnologia, além de encontros com possíveis parceiros e investidores.

O edital é coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE), por meio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado (Facepe), em parceria com instituições brasileiras e argentinas.

Segundo a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricelia Montenegro, esta é a quarta edição do Global.PE lançada pelo governo estadual em 2026. Antes da Argentina, o programa teve como destinos Reino Unido, Espanha e Portugal.

Para a secretária, a iniciativa busca ampliar a presença de empresas pernambucanas em outros ecossistemas de inovação e criar oportunidades de negócios e conexões internacionais.



A taxa de inscrição para o evento na Argentina custa a partir de 200 dólares (equivalente R$ 1.018,56 em valores desta quarta). Além da inscrição, os selecionados podem usar o apoio do governo para pagar passagens, hospedagens e refeições, entre outros custos. Para mais informações, o edital está disponível no site da Facepe.