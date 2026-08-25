Mercado de seguros no Nordeste avança 7,2% no primeiro quadrimestre de 2026

Avanço foi impulsionado principalmente pelos setores de Seguro de Garantia e Responsabilidade Civil (Freepik)

O mercado de seguros no Nordeste finalizou o primeiro quadrimestre de 2026 com um avanço de 7,2% em comparação ao mesmo período do ano passado. O ritmo regional superou o nacional, que registrou leve retração de 0,8%. Os dados são do Sindicato das Seguradoras do Norte/Nordeste (SindsegNNE).

De acordo com o SindsegNNE, o avanço do mercado regional de seguros foi impulsionado pelo segmento de Danos e Responsabilidades, que saltou 10,6% na região, frente a 4,6% no país, seguido pelo setor de Coberturas de Pessoas, que cresceu 6,6%, enquanto no resto do país, o índice encolheu 3,2%.

Segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), apenas no primeiro trimestre de 2026, o mercado de seguros no Norte e Nordeste movimentou R$ 10,5 bilhões, cerca de 10% da arrecadação do mercado segurador brasileiro no período.

O CEO da Plury Seguros, Yuri Romão, avalia que o crescimento do setor de seguros no Nordeste evidencia uma transformação no perfil do consumidor e das empresas regionais. "A regionalização das soluções e a proximidade com o cliente têm sido decisivas para acelerar esse movimento e consolidar a região como um dos grandes motores do mercado securitário nacional", afirma.

A expectativa para os próximos períodos é que o mercado consolide sua trajetória de alta, sustentada pela transformação digital e pelo desenvolvimento de soluções personalizadas e acessíveis à população.