Renda média do trabalho em Pernambuco é de R$ 2.827, aponta IBGE

Dados da PNAD Contínua de 2025 mostram que estado tem renda média 25% abaixo da nacional; Em Recife a média é de R$ 4.075, enquanto a média estadual é de R$ 2.771

Foto: Marcelo Casal Jr. (Agência Brasil)

A renda média do trabalho em Pernambuco foi de R$ 2.827 em 2025, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE. O valor representa 75% da média nacional, que foi de R$ 3.776 no mesmo período.

No Nordeste, a renda média do trabalho foi de R$ 2.605, deixando Pernambuco acima da média regional, mas abaixo de estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, que puxam a média nacional para cima.

O rendimento domiciliar per capita em Pernambuco foi de R$ 1.568 em 2025, posicionando o estado na 19ª colocação entre as 27 unidades da federação. Esse patamar coloca Pernambuco acima de Maranhão (R$ 1.245), Piauí (R$ 1.312) e Alagoas (R$ 1.389), mas ainda distante de São Paulo (R$ 2.891), Santa Catarina (R$ 2.654) e Distrito Federal (R$ 3.102), onde a renda per capita supera R$ 2.500.

A renda média de aposentadorias e pensões em Pernambuco foi de R$ 2.374 em 2025, acima da média nordestina (R$ 2.261), mas abaixo da nacional (R$ 2.697). No contexto regional, Bahia registrou R$ 2.401, Ceará R$ 2.298 e Paraíba R$ 2.187, mostrando que Pernambuco está em posição intermediária entre os estados do Nordeste.

Recife puxa média para cima

Dados mais recentes, referentes a 2026, indicam que a renda média do trabalhador em Recife foi de R$ 4.075. No estado como um todo, o indicador ficou em R$ 2.771. Essa diferença de quase R$ 1.300 entre a capital e a média estadual reflete padrão observado em outros estados nordestinos: na Bahia, a renda média em Salvador é de R$ 4.312, enquanto no estado é de R$ 2.689; no Ceará, Fortaleza registra R$ 3.845 contra R$ 2.534 na média estadual.

Pernambuco tem uma força de trabalho de 3,8 milhões de pessoas ocupadas em todas as regiões do estado. No contexto nacional, São Paulo concentra 19,5 milhões de ocupados, Minas Gerais 9,8 milhões e Bahia 3,9 milhões, número próximo ao de Pernambuco.

Cenário nacional

Levantamento com microdados da PNAD Contínua do segundo trimestre de 2026 mostra que 69,1% dos trabalhadores ocupados no Brasil ganham até R$ 3.242 por mês, valor equivalente a dois salários mínimos em 2026. No Nordeste, esse percentual é superior à média nacional, enquanto no Sul e Sudeste é inferior.

Estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul apresentam os menores percentuais de trabalhadores nessa faixa de renda, enquanto Maranhão, Piauí e Alagoas registram os maiores índices.