Fundador da SpaceEdu é o novo sócio da JD Business Academy

Gilberto Augusto vai ampliar o alcance nacional dos programas de Janguiê (Divulgação)

Metodologias e programas desenvolvidos por Gilberto Augusto agora passam oficialmente a fazer parte do portfólio da JD Business Academy, escola de negócios fundada pelo empreendedor e educador Janguiê Diniz, voltada para a formação de empresários brasileiros.

Criador da SpaceEdu, maior escola de marketing digital do Brasil, Gilberto Augusto torna-se sócio e Chief Revenue Officer (CRO) da JD Business Academy. Ele também vai desenvolver novas estratégias de geração de receita e expansão nacional da plataforma de educação econômica, com mais programas de formação, mentorias e compartilhamento de experiências que ajudarão os empresários a estruturar, profissionalizar e ampliar seus negócios.

A JD Business Academy foi pensada para transformar conhecimento empresarial prático em metodologias aplicáveis à realidade dos negócios. Ao longo de mais de quatro décadas, Janguiê acumulou experiências na construção, gestão, expansão e investimentos com o desenvolvimento de programas como o Código Secreto da Empresa (CSE) e o Million Business Network (MBN).

A chegada de Gilberto Augusto fortalece uma estratégia de ajudar empresários brasileiros a estruturarem empresas mais fortes, escaláveis e longevas. O novo sócio tem reconhecida experiência em educação, no desenvolvimento de pessoas e na formação de líderes e negócios. A ideia é conectar produtos, posicionamento, oportunidades comerciais e novos projetos da JD.

Os programas são voltados para empresários em diferentes momentos de desenvolvimento e contemplam o aprimoramento de competências de liderança e gestão, além de desafios nas áreas de vendas, crescimento e escalabilidade.

Um dos programas que passa a ganhar o reforço de Gilberto Augusto, por exemplo, é o MBN (Million Business Network), mentoria de alta performance. "Nosso objetivo não é simplesmente oferecer cursos. Queremos participar da transformação dos empresários e, consequentemente, das empresas que eles lideram. Quanto mais empresários preparados tivermos, mais negócios fortes, empregos, oportunidades e desenvolvimento conseguiremos gerar", enfatiza Janguiê ao anunciar a nova parceria, que amplia o ecossistema empresarial ligado à JD Business Academy.