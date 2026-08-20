Assessoria empresarial amplia atuação no Recife e aposta na gestão tributária para negócios em expansão

Com unidade instalada há cinco meses na capital, Valestrá pretende triplicar operação até o fim de 2027 e orienta empresários a se anteciparem às mudanças da reforma tributária

Cristiane Cavalcanti, diretora da unidade de Recife da Valestrá (Rafael Vieira/DP Foto)

Empresas pernambucanas em expansão enfrentam, além dos desafios de mercado, a necessidade de reorganizar a gestão tributária e financeira para preservar margens e evitar perdas. É nesse cenário que a Valestrá aposta na expansão da atuação no Recife. A empresa, que funciona como ecossistema de assessoria empresarial e já possui 14 unidades no país, instalou a operação na capital há cinco meses e pretende ampliar a estrutura local de acordo com o crescimento do mercado pernambucano.

À frente da unidade, a diretora Cristiane Cavalcanti afirma que um dos principais problemas identificados entre as empresas é o pagamento de tributos acima do necessário. A atuação da Valestrá inclui o levantamento de créditos tributários dos últimos cinco anos, processo que pode resultar em recuperação de valores e redução de custos para as empresas.

“Então, a gente traz uma economia. A recuperação de crédito vem como? A gente faz o levantamento dos últimos cinco anos”, explicou Cristiane.

A empresa atua principalmente com negócios de médio e grande porte enquadrados nos regimes de lucro real e presumido, além de atender empresas do Simples Nacional de acordo com o perfil. Entre os setores estão indústria, comércio, serviços e tecnologia.

Mudanças no sistema tributário são apontadas pela empresa como um dos principais pontos de atenção para os empresários. Segundo Cristiane, as adequações já começaram e novas etapas estão previstas para os próximos meses.

A orientação é que as empresas antecipem a revisão de seus processos para evitar problemas com emissão e retificação de notas fiscais. “Se os empresários não forem se organizando até dia 1º de janeiro, eles vão sofrer muita coisa”, afirmou.

Outro ponto destacado pela diretora é o encerramento do PIS e da Cofins. Para empresas que possuem pelo menos cinco anos de atividade nos regimes de lucro real ou presumido, a Valestrá considera o período até o fim deste ano como uma janela para levantar e homologar créditos que poderão ser utilizados posteriormente.

A chegada da empresa ocorre em um momento de expansão da economia pernambucana. Dados citados pela Valestrá com base no Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central apontam crescimento de 7% em Pernambuco no acumulado até fevereiro de 2026.

Recife também concentra um dos principais ecossistemas de inovação do país. O Porto Digital reúne mais de 540 empresas e registrou R$ 7,4 bilhões em faturamento em 2025, segundo informações apresentadas pela companhia.

É nesse ambiente que a Valestrá pretende ampliar sua presença. A operação recifense começou com dez executivos de conta e a meta é triplicar o tamanho da estrutura até o fim de 2027.

Para Cristiane, porém, o crescimento precisa vir acompanhado de planejamento. Segundo ela, empresas que concentram decisões apenas nas necessidades imediatas podem comprometer o caixa e a capacidade de expansão no futuro.

Cristiane Cavalcanti, diretora da unidade de Recife da Valestrá (crédito: Rafael Vieira/ DP Fotos)

“Você tem que focar a longo prazo. A Valestrá traz esse conhecimento de campo, entender o que o empresário tem que fazer, em que momento ele deve fazer”, afirmou.

Além da consultoria tributária

A empresa se apresenta como um ecossistema de soluções empresariais, com atuação em assessoria tributária e regulatória, finanças corporativas, soluções patrimoniais e sucessórias, governança e compliance.

Um dos diferenciais apontados pela Valestrá é o acompanhamento dos clientes após a utilização dos créditos tributários. De acordo com Cristiane, a empresa oferece suporte durante o período em que a Receita Federal ainda pode questionar a utilização desses créditos, sem cobrança adicional.

A proposta, segundo a diretora, é atender desde empresas em fase de crescimento até negócios já consolidados. Para a recuperação de créditos referentes aos últimos cinco anos, entretanto, é necessário que a empresa tenha esse período de atividade.

Expansão regional

A unidade de Recife faz parte da estratégia de expansão da Valestrá pelo Nordeste. Antes da chegada à capital pernambucana, a empresa já mantinha operações em cidades como Fortaleza, Salvador e João Pessoa.

No anúncio da expansão, a companhia destacou que o objetivo é levar às empresas da região estruturas de governança, eficiência tributária, proteção patrimonial e organização financeira para acompanhar o crescimento dos negócios.

A Valestrá foi estruturada como uma assessoria empresarial integrada e independente, com atuação desde a eficiência tributária e geração de caixa até governança, auditoria, compliance e proteção patrimonial.

Para Cristiane, a principal proposta da unidade pernambucana é oferecer ao empresário uma estrutura de acompanhamento para que ele possa tomar decisões com mais segurança diante das mudanças econômicas e tributárias.

“A gente pretende trazer para o empresário tranquilidade, para ele conseguir trabalhar tranquilo, ter uma assessoria que ele sabe que pode contar”, resumiu.

