BNDES discute com PF e Interpol cooperação contra lavagem de dinheiro e terrorismo

Instituições querem aproveitar a expertise da Interpol para aprimorar mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

Tratativas também incluem o desenvolvimento de novas ferramentas de gestão de riscos nas relações institucionais e financeiras (Polícia Federal/Divulgação)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Polícia Federal e a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) iniciaram tratativas para uma futura parceria voltada à troca de informações que contribuam para o fortalecimento das ações de integridade do banco.

O tema foi discutido em encontro na terça-feira (18) na sede do BNDES em Brasília, entre o presidente da instituição, Aloizio Mercadante, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues e o secretário-geral da Interpol, Valdecy Urquiza.

A ideia, de acordo com o banco, é aproveitar a expertise da Interpol para aprimorar mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. As tratativas também incluem o desenvolvimento de novas ferramentas de gestão de riscos nas relações institucionais e financeiras.

"Fortalecer a integridade e a segurança econômica é importante para a proteção do ambiente econômico", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em comunicado.

