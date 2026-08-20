BNDES discute com PF e Interpol cooperação contra lavagem de dinheiro e terrorismo
Instituições querem aproveitar a expertise da Interpol para aprimorar mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Publicado: 20/08/2026 às 12:41
Tratativas também incluem o desenvolvimento de novas ferramentas de gestão de riscos nas relações institucionais e financeiras (Polícia Federal/Divulgação)
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Polícia Federal e a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) iniciaram tratativas para uma futura parceria voltada à troca de informações que contribuam para o fortalecimento das ações de integridade do banco.
O tema foi discutido em encontro na terça-feira (18) na sede do BNDES em Brasília, entre o presidente da instituição, Aloizio Mercadante, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues e o secretário-geral da Interpol, Valdecy Urquiza.
A ideia, de acordo com o banco, é aproveitar a expertise da Interpol para aprimorar mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. As tratativas também incluem o desenvolvimento de novas ferramentas de gestão de riscos nas relações institucionais e financeiras.
"Fortalecer a integridade e a segurança econômica é importante para a proteção do ambiente econômico", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em comunicado.
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