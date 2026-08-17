Projeção do Focus para crescimento do PIB de 2026 segue em 1,98%

Aumento esperado pelo mercado está em linha com o previsto pelo Banco Central, de 2,0%, segundo o Relatório de Política Monetária do segundo trimestre

Banco Central (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 seguiu em 1,98%. Um mês antes, era de 1,99%. Considerando apenas as 42 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa aumentou de 1,94% para 1,97%.

O crescimento esperado pelo mercado está em linha com o previsto pelo Banco Central, de 2,0%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre.

A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,52% para 1,50%. Levando em conta apenas as 41 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária seguiu em 1,52%.

A mediana para o crescimento do PIB de 2028 caiu de 2,00% para 1,89%, depois de 126 semanas de estabilidade. Para 2029 seguiu em 2,00% pela 74ª semana seguida.