Expectativa para a Selic no fim de 2026 passa de 13,75% para 14% no Focus do BC

A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 seguiu em 10,25%. Há um mês, era de 10%. A estimativa para 2029 continuou em 10% pela sétima semana consecutiva

A estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 seguiu em 12,00% (Nelson Almeida/AFP)

A mediana das expectativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a taxa Selic no fim de 2026 subiu de 13,75% para 14%. Há um mês, era de 13,25%. O mercado vem ajustando as expectativas para a extensão do ciclo de afrouxamento monetário conduzido pelo Banco Central, em meio ao aumento da incerteza e dos preços de petróleo por causa da guerra no Oriente Médio.

Considerando só as 78 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano permaneceu em 14%

A estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 seguiu em 12%. Um mês atrás, era de 11,25%. Levando em conta apenas as 77 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana continuou em 12%.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC promoveu cortes de 0,25 ponto porcentual dos juros nas três primeiras reuniões de 2026, que levaram a Selic a 14,25% ao ano.

No comunicado da reunião de junho, publicado na última quarta-feira, 17, voltou a enfatizar a incerteza do cenário e disse que, em decorrência da dinâmica dos riscos associados à evolução dos preços, a magnitude total do atual ciclo de calibração da Selic será estabelecida "à luz de novas informações visando assegurar a convergência da inflação à meta".

A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 seguiu em 10,25%. Há um mês, era de 10%. A estimativa para 2029 continuou em 10% pela sétima semana consecutiva.