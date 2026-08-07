Gerdau fecha fábrica em Pernambuco por "readequação do perfil industrial" 

Segundo a Gerdau, parte dos trabalhadores recebeu proposta de transferência para outras unidades da companhia

A Gerdau afirmou que parte dos trabalhadores recebeu proposta de transferência para outras unidades da companhia. (Google Street View/Reprodução.)

Uma das maiores multinacionais do setor e maior produtora de aço no Brasil, a Gerdau anunciou uma reestruturação na unidade Açonorte, localizada no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife, o que resultou na demissão de cerca de 160 trabalhadores. A empresa ressaltou ainda que 450 postos de trabalho serão mantidos na unidade e que o atendimento aos clientes seguirá normalmente.

A Gerdau afirmou que parte dos trabalhadores recebeu proposta de transferência para outras unidades da companhia. Para os funcionários desligados, foi oferecido um Plano de Demissão Incentivada (PDI), que prevê o pagamento de três salários adicionais, manutenção do plano de saúde por seis meses para o empregado e seus dependentes, além de cursos de qualificação e apoio para recolocação profissional.

A siderúrgica afirmou, por meio de nota, que a mudança faz parte de uma estratégia de otimização de ativos e de revisão do modelo de negócios das chamadas mini-mills, que é produção semi-integrada de aço em menor escala, focando em baixo custo fixo e uso de material reciclado, com o objetivo de ampliar a produtividade e a rentabilidade das operações.

"A Gerdau confirma a readequação do perfil industrial da unidade Açonorte, localizada em Recife (PE), que passará a focar na fabricação de produtos trefilados, como telas, arames e pregos. A decisão faz parte da estratégia da companhia de otimização de seus ativos e revisão de seu modelo de negócios de mini-mills, com o objetivo de ampliar a produtividade e rentabilidade de suas operações", diz trecho do documento.

Sindmetal-PE se posiciona sobre o ocorrido

O Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco (Sindmetal-PE) afirmou que acompanha de perto a comunicação das demissões e disponibilizou advogados trabalhistas e previdenciários para orientar os trabalhadores. Em nota, o presidente do Sindmetal-PE, Abinadabe Santos, afirmou que a entidade seguirá atuando para garantir os direitos dos empregados desligados.

"A direção sindical da base da Gerdau esteve na usina para dialogar com os trabalhadores e trabalhadoras, prestando esclarecimentos sobre as demissões e seus impactos. A ação contou com a presença de advogados trabalhistas e previdenciários da entidade sindical, que orientaram a categoria e acompanharam os metalúrgicos durante este momento delicado de demissão coletiva", diz trecho do comunicado.

A entidade informou que continuará fiscalizando o cumprimento dos direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e na Convenção Coletiva da categoria. "As portas da entidade sindical estarão abertas para receber todo trabalhador e toda trabalhadora que deseje tirar suas dúvidas com nosso corpo jurídico e direção", conclui.