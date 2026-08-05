Gerdau encerra setores da unidade de Pernambuco e demite cerca de 160 trabalhadores

Reestruturação da siderúrgica atinge cerca de 160 trabalhadores em Pernambuco e acende alerta para os efeitos sobre a cadeia produtiva do aço no Estado

Gerdau fecha setores e demite funcionários (Pedro Tinôco/SINDMETAL-PE)

A Gerdau, maior produtora de aço do Brasil e uma das principais multinacionais do setor, anunciou uma reestruturação na unidade Açonorte, localizada no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife, o que resultou na demissão de cerca de 160 trabalhadores. A empresa encerrou as operações dos setores de aciaria e laminação, informando que a fábrica passará a concentrar sua produção em produtos trefilados, como arames, telas e pregos. A unidade Açonorte é uma das principais plantas da cadeia siderúrgica pernambucana.

Em nota, a siderúrgica afirmou que a mudança faz parte de uma estratégia de otimização de ativos e de revisão do modelo de negócios das chamadas mini-mills, que é produção semi-integrada de aço em menor escala, focando em baixo custo fixo e uso de material reciclado, com o objetivo de ampliar a produtividade e a rentabilidade das operações. A empresa ressaltou que 450 postos de trabalho serão mantidos na unidade e que o atendimento aos clientes seguirá normalmente.

Segundo a Gerdau, parte dos trabalhadores recebeu proposta de transferência para outras unidades da companhia. Para os funcionários desligados, foi oferecido um Plano de Demissão Incentivada (PDI), que prevê o pagamento de três salários adicionais, manutenção do plano de saúde por seis meses, para o empregado e seus dependentes, além de cursos de qualificação e apoio para recolocação profissional.

Sindicato avalia proposta com advogados trabalhistas

O Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco (Sindmetal-PE) afirmou que acompanha de perto a comunicação das demissões e disponibilizou advogados trabalhistas e previdenciários para orientar os trabalhadores. A entidade informou que continuará fiscalizando o cumprimento dos direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e na Convenção Coletiva da categoria.

Em nota, o presidente do Sindmetal-PE, Abinadabe Santos, afirmou que a entidade seguirá atuando para garantir os direitos dos empregados desligados, especialmente trabalhadores em situação de estabilidade, como pré-aposentados, gestantes, cipeiros e empregados afastados por doença ocupacional, além de representar aqueles que optarem por não aderir ao PDI.



Cenário da indústria do aço

A reestruturação ocorre em um momento em que a Gerdau tem defendido medidas para aumentar a competitividade da indústria siderúrgica nacional diante do crescimento das importações de aço. Contudo, mesmo com a redução das atividades em Pernambuco, a empresa vem apresentando, conforme divulgações de suas operações em seu site oficial, robusto desempenho financeiro e operacional, voltando-se a segmentos considerados mais rentáveis no setor.





Leia, na íntegra, a nota enviada ao Diário pela Gerdau sobre as demissões

A Gerdau confirma a readequação do perfil industrial da unidade Açonorte, localizada em Recife (PE), que passará a focar na fabricação de produtos trefilados, como telas, arames e pregos. A decisão faz parte da estratégia da companhia de otimização de seus ativos e revisão de seu modelo de negócios de mini-mills, com o objetivo de ampliar a produtividade e rentabilidade de suas operações.

A Empresa ressalta que cerca de 450 postos de trabalho serão mantidos. A Gerdau reforça seu compromisso com o cuidado com as pessoas e um diálogo contínuo e transparente com seus colaboradores, sindicato e demais públicos de interesse. A Companhia ressalta, ainda, que o atendimento aos clientes seguirá inalterado.

Leia na íntegra a nota enviada pelo Sindmetal-PE

A Gerdau hibernou e paralisou 100% das atividades dos setores de aciaria e laminação. Apesar da paralisação desses setores, a usina continuará funcionando. No total, cerca de 160 trabalhadores foram desligados. Parte do efetivo recebeu convites para transferência para outras unidades da empresa.

Além das verbas rescisórias legais e dos direitos garantidos pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), a empresa ofereceu um Plano de Demissão Incentivada (PDI) com condições especiais devido ao caráter coletivo da demissão, incluindo o pagamento de três salários nominais adicionais; Indenização de 6 meses integrais do plano de saúde para o titular e dependentes; Cursos de preparação e formação profissional; Assessoria de recolocação no mercado de trabalho. SINDMETAL-PE Presente; você não está só.

Na manhã desta terça-feira (04), a direção sindical da base da Gerdau esteve na usina para dialogar com os trabalhadores e trabalhadoras, prestando esclarecimentos sobre as demissões e seus impactos.

A ação contou com a presença de advogados trabalhistas e previdenciários da entidade sindical, que orientaram a categoria e acompanharam os metalúrgicos durante este momento delicado de demissão coletiva.

"Por sua vez, o SINDMETAL-PE lutará constantemente pela garantia dos postos de trabalho bem como o cumprimento integral de todos os direitos constantes na CCT e CLT.Garantindo direito dos pré-aposentados, dos cipeiros eleitos, das gestantes, metalúrgicos adoecidos em decorrência do trabalho e também a representação daqueles trabalhadores e trabalhadoras que não aceitarem o Plano de Demissão Incentivado (PDI)" - afirma o presidente do SINDMETAL-PE, Abinadabe Santos.

As portas da entidade sindical estarão abertas para receber todo trabalhador e toda trabalhadora que deseje tirar suas dúvidas com nosso corpo jurídico e direção.