Logística e comércio exterior movimentam Recife em feira com foco nos desafios do setor

Feira começa nesta terça-feira (4), com expectativa de receber 9 mil visitantes e apresentar soluções tecnológicas, investimentos em portos e diagnóstico inédito sobre desafios da logística no estado

Pavilhão da Feira Multimodal Nordeste (Foto: Divulgação)

A terceira edição da Multimodal Nordeste, que inicia nesta terça-feira (4), no Recife Expo Center, bairro de São José, irá reunir empresas, operadores logísticos, especialistas e representantes do setor público para discutir os principais desafios e tendências da logística e do comércio exterior no Brasil. A programação segue até quinta-feira (6), com expectativa de receber cerca de 9 mil visitantes e mais de 140 marcas expositoras.

Entre os temas que marcam os debates estão o uso da inteligência artificial nas operações logísticas, a eletrificação de terminais portuários, a ampliação da cabotagem, a integração entre diferentes modais de transporte e a modernização da cadeia de suprimentos. Nesta edição, a feira ganhou uma área física 30% maior em relação ao ano passado.

Logo na entrada do pavilhão, os visitantes terão acesso a uma área imersiva com caminhões, empilhadeiras, contêineres e equipamentos utilizados nas operações logísticas, aproximando o público das tecnologias empregadas pelo setor.

Segundo Carol Baía, diretora da Insight Feiras & Negócios, organizadora da Multimodal Nordeste, o crescimento da feira acompanha a expansão do mercado regional.

"A cada edição, percebemos um interesse maior das empresas. Reunimos expositores de diferentes segmentos, criando um ecossistema extremamente rico para fechamento de negócios, prospecção e fortalecimento de parcerias", afirma.

Diagnóstico inédito da logística pernambucana

Durante a programação, será apresentado o Diagnóstico da Logística Competitiva de Pernambuco 2026. Elaborado pela Multimodal Nordeste em parceria com a Ceplan Consultoria Econômica e Planejamento, o estudo reúne demandas apresentadas por empresários, transportadores, operadores logísticos, atacadistas e varejistas e será entregue ao Governo de Pernambuco.

O documento aponta entraves históricos para a competitividade do Estado, como a forte dependência do transporte rodoviário, a baixa integração entre modais, entraves regulatórios e burocráticos e a falta de profissionais qualificados para operar novas tecnologias.

De acordo com Domenico Carneiro, diretor da Multimodal Nordeste, a intenção é que o levantamento sirva de base para orientar investimentos públicos e privados na infraestrutura logística estadual.

"A Multimodal Nordeste vai além de reunir empresas e gerar negócios. Nosso compromisso também é produzir conhecimento que contribua para o fortalecimento da logística no Nordeste", destaca.

A organização pretende transformar o diagnóstico em uma publicação anual e realizar um novo encontro com representantes do poder público dentro de seis meses para avaliar o andamento das propostas apresentadas.

Suape e Porto do Recife apresentam investimentos

Entre os destaques da feira está a apresentação do novo terminal da APM Terminals no Complexo Industrial Portuário de Suape. Com início das operações previsto para agosto, o empreendimento deve ampliar em 55% a capacidade de movimentação de contêineres do porto e será, segundo a empresa, o primeiro terminal portuário totalmente eletrificado da América Latina.

"É um investimento que fortalece a infraestrutura logística de Pernambuco, gera novas oportunidades para a região e reforça nosso compromisso com operações cada vez mais sustentáveis", afirma Daniel Rose, diretor-superintendente da APM Terminals Suape Pecém.

A empresa também apresentará os resultados do terminal do Porto do Pecém, no Ceará, que movimentou mais de 706,5 mil TEUs em 2025. A proposta é que as operações dos dois portos atuem de forma complementar, ampliando a conexão do Nordeste com mercados internacionais.

Já o Porto do Recife levará à feira os projetos de modernização da infraestrutura portuária. Entre eles estão a implantação de um novo sistema de monitoramento com câmeras inteligentes, controle de acesso e atualização do plano de segurança.

Inteligência artificial ganha espaço na logística

A inteligência artificial será um dos principais temas da programação. Empresas expositoras apresentarão ferramentas voltadas à automação de processos, análise de documentos, gestão de riscos e otimização das operações logísticas.

A Logcomex, uma das participantes da feira, ressalta que processa, na atualidade, cerca de 26% das operações do comércio exterior brasileiro por meio de plataformas baseadas em IA.

"Nossos agentes de IA cruzam documentações e executam o fluxo complexo, ganhando eficiência e escala sem aumentar a equipe na mesma proporção", afirma Helmuth Hofstatter, CEO e cofundador da empresa.