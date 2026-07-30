Caged: Pernambuco segue na vice-liderança do emprego no NE, mas cai no ranking nacional

No indicativo de maio, de acordo com o Governo de Pernambuco, o estado ocupou a 6ª colocação nacional na geração de empregos

Carteira de Trabalho (Divulgação)

Em junho de 2026, Pernambuco registrou saldo de 6.162 empregos formais, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados na última terça-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Esse índice coloca o estado na sétima posição no ranking nacional de geração de empregos no mês e segundo do Nordeste.

No indicativo de maio, de acordo com o Governo de Pernambuco, o estado ocupou a 6ª colocação nacional na geração de empregos. Ao todo, Pernambuco contabilizou no primeiro semestre deste ano 21.411 vagas com carteira assinada, ocupando a 3ª posição no Nordeste e a 13ª no Brasil.

Conforme o Novo Caged de junho, o setor de Serviços apresentou o maior saldo de empregos em junho, com 3.400 vagas, seguido pela Indústria, com 1.284 postos, Comércio, com 1.190, e Construção, com 554 vagas.

“Os dados do Novo Caged permitem acompanhar a dinâmica do emprego formal em Pernambuco e identificar o desempenho dos diferentes setores da economia. Esse monitoramento contribui para o planejamento das ações de desenvolvimento econômico e para a avaliação dos resultados do mercado de trabalho no Estado”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Danielle Jar Souto.

De acordo com a nota técnica elaborada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDEC), o estado é responsável por 17,9% do saldo de empregos gerados no Nordeste em junho. Esse dado também aponta que o estoque de trabalhadores com carteira assinada contabilizou 1.535.055 vínculos formais.