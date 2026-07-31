Evento discute estratégias de crescimento do mercado fitness no Recife

Evento sobre tendências do mercado fitness, com palestras e oficinas apresentadas por renomados profissionais do setor (Foto: Divulgação )

Empresários, gestores e profissionais da área fitness participam, no próximo dia 7 de agosto, da quarta edição do FitConnect Pernambuco, no Mar Hotel, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Promovido pelo Sebrae/PE em parceria com a Associação Nacional de Academias (Acad Brasil), o encontro vai reunir especialistas para debater temas como gestão, inovação, liderança, tecnologia e tendências do mercado de saúde e bem-estar.

O crescimento do mercado de academias em Pernambuco tem impulsionado a busca por capacitação entre empresários e gestores do setor. De acordo com dados do Sebrae/PE, o estado contabiliza atualmente 2.587 academias em funcionamento, das quais 2.469 (95,5%) são micro e pequenas empresas. Entre 2020 e 2025, o número de estabelecimentos cresceu 67,3% e, apenas neste ano, o saldo entre abertura e fechamento de empresas já é positivo em 134 novos negócios.

A partir desse cenário, a programação inclui palestras e oficinas voltadas a donos e gestores de academias, fornecedores de equipamentos e personal trainers. A proposta é apresentar estratégias para fortalecer a competitividade das empresas e promover a troca de experiências entre os participantes.

Segundo a gestora estadual de Saúde e Bem-estar do Sebrae/PE, Alane Guimarães, a expansão do mercado exige atualização constante dos empreendedores. "O setor de academias em Pernambuco registrou crescimento de 67,3% entre 2020 e 2025. Em 2025, a média de abertura de empresas se manteve elevada, contribuindo para que o segmento alcançasse um saldo positivo de novos negócios", afirma.



Programação

Entre os destaques da programação está a palestra "Liderança em Campo: o que a Copa do Mundo ensina sobre gestão de equipes", ministrada por Fabio Saba, diretor de Educação da Fitness Brasil e diretor da Saba Educação e Consultoria.

O evento segue com a participação do especialista em marketing e vendas Carlinhos California, CEO da California Fitness, que realizará a apresentação "Da estratégia à operação: como a IA pode transformar sua gestão e maximizar suas vendas", abordando o uso da inteligência artificial na administração de academias.

Já o presidente da Acad Brasil, Ailton Mendes, discutirá as tendências globais que vêm transformando o setor fitness no Brasil. A programação também inclui a oficina "IA na Prática: aplicações reais de automação, marketing e vendas para o setor fitness", conduzida pelo empreendedor e especialista em tecnologia Alison Nunes.

Os ingressos para o FitConnect já estão disponíveis na plataforma Sympla e custam R$ 150.

Serviço

FitConnect Pernambuco

Data: 7 de agosto

Horário: das 8h30 às 17h

Local: Mar Hotel – Rua Barão de Souza Leão, 451, Boa Viagem, Recife

Inscrições: Sympla