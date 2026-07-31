Call center inaugura unidade em Caruaru com mais de mil vagas de emprego

Inauguração de novo call center, em Caruaru ( Antônio Henrique)

A nova unidade operacional da empresa de call center AeC, instalada no Caruaru Shopping, no Agreste de Pernambuco, reúne mais de mil vagas de emprego. A inauguração do empreendimento, nesta quinta-feira (30), contou com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

Durante a entrevista à Pref TV, emissora vinculada à prefeitura de Caruaru, avaliou a chegada do call center no interior do estado. "É importante porque traz empregos para quem está em busca da sua primeira oportunidade. O jovem que, muitas vezes, tem dificuldade em chegar ao mercado de trabalho, essa é a grande porta de entrada. O Nordeste brasileiro está atraindo esse tipo de investimento. Essa empresa tem feito investimentos interessantes nesse sentido, e Caruaru foi uma das cidades contempladas."

O senador Humberto Costa (PT) também participou da inauguração da nova unidade e destacou a geração de emprego, que ele atribuiu ao governo federal. “O governo do presidente Lula fez a economia crescer e bateu recorde histórico de geração de empregos no país. E o mais importante é que essas oportunidades estão aparecendo em todos os lugares, não apenas nas capitais, mas também nas cidades do interior, como estamos vendo aqui em Caruaru."

Após a solenidade, o ministro Luiz Marinho e o senador Humberto Costa visitaram a operação do call center e conversaram com trabalhadores da empresa. A previsão é que uma nova unidade da empresa AeC chegue ao município de Garanhuns, no Agreste Meridional, criando mais mil postos de trabalho.

Novo Caged

Na ocasião, o ministro também repercutiu os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados na última terça-feira (29) pela pasta. O levantamento de junho mostra que Pernambuco registrou saldo de 6.162 empregos formais, sendo o sétimo colocado no ranking nacional de geração de empregos no mês e o segundo do Nordeste.

"Continuamos crescendo, gerando novos empregos. Acredito que vai continuar crescendo. Aqui no Agreste, também da mesma forma, porque é importante que tenha oportunidades espalhadas pelo Brasil inteiro e não só em uma região em detrimento a outra."