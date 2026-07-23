LIDE Pernambuco firma acordo com o Estado para impulsionar infraestrutura digital e desenvolvimento econômico

Parceria terá duração de quatro anos e prevê cooperação técnica para fortalecer conectividade, atrair investimentos e estruturar o ecossistema de infraestrutura digital de Pernambuco

Visita de Drayton Nejaim ao Diario de Pernambuco (Fotos: Sandy JAMES/DP Foto)

Representantes do LIDE Pernambuco, grupo que reúne líderes empresariais de diferentes setores do estado, firmaram um acordo de cooperação técnica com o Governo de Pernambuco. Os detalhes da parceria foram apresentados pelo presidente da entidade, Drayton Nejaim, durante visita ao Diario de Pernambuco, nesta quinta-feira (23).

Na ocasião, ele foi recebido pelo diretor de Jornalismo, Felipe Resk, e pela editora-executiva, Lorena Ferrário.

A parceria será executada em conjunto com diferentes órgãos estaduais, entre eles a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), a Secretaria de Administração (SAD), a Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI) e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDEC).

Com vigência de quatro anos, o acordo estabelece uma cooperação técnica e institucional para apoiar a formulação e o detalhamento de ações voltadas à estruturação do ecossistema de infraestrutura digital de Pernambuco. A iniciativa contempla projetos nas áreas de conectividade, data centers sustentáveis, atração de investimentos e desenvolvimento da economia digital no estado.

Durante a visita, Drayton Nejaim destacou que a parceria representa um passo importante tanto para o fortalecimento do ecossistema local quanto para a articulação entre o setor empresarial e o poder público.

"A iniciativa está sendo encarada pelo empresariado pernambucano como um passo relevante no exercício da cidadania empresarial, em que o LIDE reafirma seu papel de mobilizar a iniciativa privada em apoio a agendas estratégicas para o progresso de Pernambuco", afirmou.

Premiação

Durante a visita, Drayton Nejaim também apresentou a primeira edição do Prêmio Líderes Regionais, que reconhecerá, no fim deste ano, empresários e lideranças que vêm se destacando em diferentes segmentos. A premiação contemplará as categorias Agro, Saúde, Construção Civil, Infraestrutura, Comércio, Logística, Energia, Indústria, Tecnologia e Inovação, Educação, Sustentabilidade e Finanças, além das categorias especiais Empresário do Ano, Empresária do Ano e Jovem Empresário.

Segundo o presidente da entidade, o LIDE Pernambuco segue atuando como um ambiente de articulação institucional, promovendo a conexão entre lideranças e a construção de agendas estratégicas voltadas ao desenvolvimento do estado.