Novo tarifaço dos EUA deve entrar em vigor nesta quarta-feira (15)

Aliados de Lula avaliam que governo Trump pode reavaliar senso de urgência e negociações ficarem para após as eleições

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (Ricardo Stuckert/PR)

Esta quarta-feira (15) é o Dia D para o novo tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos aos produtos importados do Brasil. A nova taxa, prevista para entrar em vigor esta quarta, é de 25% e se soma aos 10% já existente para alguns produtos brasileiros.

De acordo com integrantes do governo Lula, se o novo tarifaço realmente entrar em vigor, as negociações sobre a tarifa devem ficar apenas para depois das eleições, segundo informações divulgadas pelo O Globo. Há ainda a expectativa que o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) reavalie o senso de urgência do início da implementação das taxas nesta quarta.

Como o governo estadunidense aposta na vitória de Flávio Bolsonaro (PL) em outubro, aliados de Lula acreditam que é possível Trump opte por aguardar o resultado do pleito para definir os reais parâmetros de negociação do novo tarifaço.

Na terça (14), representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, do Itamaraty e da presidência da República se reuniram com o representante do USTR, Jamieson Greer. Após o encontro, o Planalto divulgou uma nota oficial e afirmou que as taxas são “injustas”.

Ainda segundo o governo brasileiro, “nenhuma das razões apontadas na Seção 301 (parte da Lei do Comércio dos EUA) justificam a aplicação das tarifas”. “A sobretaxas não são o caminho para formular um acordo bilateral mutuamente adequado”, complementa o governo no texto.

