Financiamento do Banco do Nordeste para o setor têxtil cresceu 900% em Pernambuco em 2025

Contratações de financiamento superaram R$ 830 milhões em 2025 em Pernambuco (Foto: Blenda Souto Maior/DP/D.A Press)

Em 2025, as empresas do setor têxtil de Pernambuco contrataram R$ 831 milhões em financiamentos com o Banco do Nordeste (BNB). Entre janeiro e dezembro de 2025, o volume de financiamentos registrou um salto de 909% na comparação com as contratações de 2024.

Os recursos foram usados para o investimento em confecção de peças, comércio de tecidos, tingimento, estamparia, fabricação de acessórios e outras atividades ligadas ao setor. De acordo com o superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, as empresas estão investindo cada vez mais em modernização e em novas tecnologias. "Esse é um setor que sempre teve grande importância na economia do estado, desde o ciclo do algodão. Estamos percebendo, nos últimos anos, uma maior busca por crédito. De 2023 para 2024, já houve um aumento de 30%. Agora foram quase 1000%. Essa dinâmica se desdobra em outros investimentos e geração de emprego em toda a cadeia produtiva", avalia.

Segundo o BNB, a principal fonte de recursos é o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), que oferece crédito para investimentos, capital de giro, modernização e também construção de novas unidades produtivas.

O FNE Inovação é o exemplo de uma das linhas que pode ser usada pelo setor têxtil. Além de financiar implementação de produto, serviço ou processo novo, esse fundo ainda pode ser utilizado para a contratação de consultorias ou empresas especializadas no acompanhamento e monitoramento de projetos quanto aos impactos sociais e ambientais

Polo têxtil de Santa Cruz do Capibaribe cresce 2.700%

O polo têxtil de Santa Cruz do Capibaribe, considerado o principal do estado, teve crescimento de quase 2.700% nas contratações de crédito em 2025. O volume de contratações chegou a cerca de R$ 470 milhões em financiamento no ano passado com o BNB, enquanto em 2024 o montante alcançado foi de R$ 16,8 milhões.

Os investimentos na região estão abrindo oportunidade para negócios inovadores. É o caso do Entrega+, empresa de tecnologia sediada em Santa Cruz do Capibaribe e que desenvolveu o Modall - uma plataforma de vendas via WhatsApp com inteligência artificial, que automatiza atendimentos, organiza funis comerciais e aumenta a conversão de clientes. A solução está recebendo investimentos do Banco do Nordeste por meio do Fundo de Investimento em Participações, o FIP Nordeste Capital Semente.

Segundo o gestor do Fundo, Haim Mesel, os negócios que surgem na região são conduzidos por uma nova geração de empreendedores que cresceu dentro do ambiente de evolução do setor têxtil nos últimos 40 anos. “São filhos e filhas de quem construiu o polo. Pessoas que entendem o mercado pela vivência. Eu mesmo conheci Santa Cruz do Capibaribe aos 13 anos. Quarenta anos depois, estou investindo em uma startup que nasceu exatamente daquele contexto”, afirma.