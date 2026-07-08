26ª Fenearte: feira começa nesta quarta-feira (8) e deve movimentar mais de R$ 160 milhões

Neste ano, o espaço reúne mais de 5 mil artesãos e empreendedores de Pernambuco e também de várias regiões do Brasil, além de 700 espaços de comercialização (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Com expectativa de superar R$ 160 milhões em movimentação financeira, a 26ª edição da Fenearte começou nesta quarta-feira (8), no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. Durante os dias de feira, a organização do evento espera receber mais de 340 mil visitantes.

Neste ano, o evento traz o tema "Seleiros de Pernambuco: Ofício que Transforma", uma homenagem aos artesãos que transformam o couro em peças de identidade, expressão cultural e de proteção. O espaço reúne mais de 5 mil artesãos e empreendedores de Pernambuco e também de várias regiões do Brasil, além de 700 espaços de comercialização.

Segundo a diretora-executiva da Fenearte, Camila Bandeira, a expectativa da organização da feira é superar os números alcançados no ano passado. Na 25ª edição, a Fenearte movimentou R$ 163 milhões e atraiu 340 mil pessoas. “A cada ano a Fenearte se fortalece. Ela entrou para o calendário cultural do pernambucano e também de muita gente de fora do estado. As pessoas têm uma relação de afeto com a feira, elas vêm para comprar, mas vem também para se divertir, para encontrar os amigos e assistir um show”, aponta Camila.

A governadora do estado, Raquel Lyra, reforçou a expectativa positiva para o crescimento da movimentação da feira neste ano. “Eu não tenho dúvida nenhuma de que esta edição vai superar mais uma vez a do ano anterior, tem sido assim desde que a gente entrou no governo, colocando mais recurso, ampliando o espaço e ultrapassando os muros da própria Fenearte, permitindo que o nosso artesanato possa ser divulgado aqui e fora daqui”, disse.

Expositores esperam vender maior parte das peças

O mestre Marcos de Sertânia, como é conhecido Marcos Paulo Lau da Costa, que trabalha com madeira e participa da Fenearte desde a sua primeira edição, conta que espera vender 99% das peças expostas no evento neste ano. “Vendemos quase tudo aqui na Fenearte. Neste ano, trouxe cerca de 700 peças. Os preços variam de R$ 250 a R$ 6 mil reais”, afirmou.

As suas peças chamam atenção por exibir rostos que lembram a vida no Sertão. Marcos conta que a inspiração para o tipo de artesanato vem da realidade vivida pela população da região, sobrevivente das secas. “Ajudei meu pai a dar água e comida ao gado e minha mãe a carregar água. Tudo isso é um contexto nosso que a gente viveu”, conta. Ele tomou gosto pelo artesanato desde criança, quando via o seu avô trabalhando com madeira.

Fernando José, dono da Brink brinquedos populares, loja de brinquedos feitos em madeira, espera vender o número recorde de peças neste ano. “Todo ano eu vendo na faixa de 1.500 peças, mas neste ano espero chegar a 2.000”, conta o artesão, que participa da Fenearte há oito anos. Os brinquedos variam entre carrinhos, aviões e jogos educativos sem o uso de pregos na montagem. Segundo ele, a ideia desse tipo de brinquedo surgiu quando, inicialmente, pensou na segurança da brincadeira para as crianças.

A personal trainer e fisioterapeuta recifense Kátia Betmann, levou uma mala para se preparar para as compras na feira, que costuma frequentar todos os anos. “Quando acaba uma Fenearte eu já fico pensando na próxima, e quando chega esse mês de julho, período do evento, dificilmente eu estou viajando. Me programo e modifico as minhas aulas e atendimentos para estar aqui”, relata. As peças preferidas dela são artesanatos, bijuterias, bordados e itens de decoração. Para a feira, ela conta que pretende gastar cerca de R$ 3 mil em compras.

A aposentada de Serra Talhada, Nelcita Ferraz, também costuma frequentar a Fenearte todos os anos. Ainda sem saber quais itens comprar e quanto pretende gastar, ela conta que os itens preferidos são bordados, tecidos, bolsas e pinturas. Para a aposentada, a feira é importante porque reforça o trabalho dos artesãos. “É um evento muito bom, que dá oportunidade para os artesãos. Muitos passam o ano trabalhando para vender agora. É muito bom que o governo veja a feira com bons olhos”, reforça.

Serviço

26ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato

Quando: 08 a 19 de julho de 2026

Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n -

Salgadinho, Olinda)



Horários:

Segunda a sexta-feira — 14h às 22h

Sábado e domingo — 10h às 22h



Ingressos:

Segunda a quinta-feira — R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada)

Sexta-feira a domingo — R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada)

