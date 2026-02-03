15ª edição da Feira Moda Nordeste acontece em Caruaru

Evento acontece até a quinta-feira (5), no Polo Comercial de Caruaru (Foto: Armando Lima)

Em sua 15ª edição, a Feira Moda Nordeste teve início nesta terça-feira (3), no Polo Comercial de Caruaru, um dos maiores e mais dinâmicos centros comerciais do Nordeste. O evento, que reúne inovação, negócios e tendências no Agreste Pernambucano, segue até a quinta-feira (5).

O evento é realizado tradicionalmente duas vezes por ano com a participação de lojistas, representantes comerciais, fornecedores e compradores dos segmentos de calçados, bolsas e acessórios.

Ao longo dos anos, o evento segue como um dos principais encontros de negócios do setor, na região. Segundo a Comissão Organizadora da Feira Moda Nordeste, o evento tornou-se uma vitrine de tendências, inovação e oportunidades, com o propósito de fortalecer o comércio atacadista e varejista, conectar marcas e compradores e apresentar as novidades que irão movimentar o mercado nas próximas temporadas.

O evento

A programação do evento acontece durante os três dias. Nesse período, o público poderá conferir as coleções e lançamentos de mais de 300 marcas expositoras, distribuídas em 100 estandes, com uma ampla variedade de produtos, entre calçados e bolsas a acessórios, além de condições especiais de negociação para quem busca renovar estoques com qualidade, diversidade e preços competitivos.

Além da expectativa de atrair compradores de todo o Nordeste e de outras regiões do país, a feira também oferece um ambiente ideal para networking, parcerias comerciais e fortalecimento da cadeia produtiva da moda, reforçando o compromisso ambiental e estratégico do evento como uma referência regional no setor.



Serviço

Evento: 15ª Edição da Feira Moda Nordeste

Datas: 03, 04 e 05 de fevereiro de 2026

Horários: Terça e quarta-feira (03 e 04): das 9h às 20h

Quinta-feira (05): das 9h às 17h

Local: Polo Comercial de Caruaru – Caruaru (PE)