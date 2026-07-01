Concessionária de saneamento abre mais de 80 vagas de emprego no Sertão de Pernambuco

Segundo a concessionária, a formação das equipes está sendo realizada para compor a transição dos serviços. Até o final de setembro de 2026, a VITA Sertão permanece em fase de operação assistida (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)

A nova concessionária de serviços de saneamento do Sertão de Pernambuco, VITA Sertão, que atuará em 24 municípios da região, está com mais de 80 vagas de emprego para os municípios de Petrolina, Salgueiro e Ouricuri nos setores administrativos da empresa.

As oportunidades são em áreas como Operação e Manutenção, Comercial e Relacionamento com o Cliente, Engenharia, Recursos Humanos, Jurídico, Tecnologia da Informação, entre outros cargos. Os interessados podem fazer a inscrição no site da empresa.

Em fase de operação assistida, a empresa está estruturando suas atividades em três bases regionais: Petrolina, Salgueiro e Ouricuri. O processo seletivo que contempla os setores administrativo e de gestão são para cargos que vão de assistentes a coordenadores. As oportunidades são para atuação em regime presencial e em horário integral, com início imediato.

Segundo a concessionária, a formação das equipes está sendo realizada para compor a transição dos serviços. Até o final de setembro de 2026, a VITA Sertão permanece em fase de operação assistida. Nesse período, a Compesa continua como a única responsável pelo atendimento e fornecimento de água na região.

Depois dessa fase, a empresa inicia a fase de operação plena. No modelo de concessão, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) continuará responsável pela captação e pelo tratamento da água, enquanto a VITA Sertão assumirá a distribuição de água, o esgotamento sanitário e todo o atendimento direto ao cliente.

"Buscamos profissionais comprometidos que queiram crescer junto com a empresa e com a região. A VITA Sertão chega com um contrato de concessão de 35 anos, uma operação estruturada e o compromisso de investir tanto em infraestrutura quanto no desenvolvimento das pessoas", afirma Eduardo Dantas, CEO da VITA Sertão.

Para as vagas, a concessionária oferece benefícios como plano de saúde nacional 100% custeado pela empresa, telemedicina 24 horas extensiva aos dependentes, participação nos lucros e resultados (PLR) para todos os cargos, vale alimentação/refeição, vale transporte, telepsicologia e telenutrição.