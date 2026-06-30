Preço do diesel vai reduzir em R$ 0,35 por litro, anuncia Petrobras

Novo valor será aplicado no diesel A de uso rodoviário a partir desta quarta-feira (1º)

Governo diz que preço do diesel nas refinarias será reduzido em R$ 0,64 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (30), que vai reduzir o preço do diesel A (antes da mistura de etanol) de uso rodoviário em R$ 0,3515 por litro a partir desta quarta (1º). O valor é o mesmo concedido no âmbito da subvenção econômica instituída pela Medida Provisória 1.358, de 13 de maio de 2026, que foi retirada pelo governo hoje.

Segundo a empresa, os preços para as distribuidoras permanecerão inalterados, com o valor médio de R$ 3,30 por litro. A estatal justificou a medida pela evolução dos mercados interno e externo de petróleo e derivados.

Mais cedo, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, informou que a partir de quarta (1º), o governo vai tirar a subvenção por litro do diesel. A medida, segundo o ministro, visa a cumprir com os compromissos feitos antes.

"A gente não vai parar por aqui. Está em avaliação a outra subvenção do diesel, que é uma subvenção de R$ 1,15 e também em especial da subvenção de R$ 0,44 por litro da gasolina", citou. Também "muito em breve"conforme Durigan, o governo também vai fazer um anúncio de uma retirada ao menos em princípio ou no mínimo gradual parcial também da subvenção da gasolina.