Lula anuncia Desenrola Adimplentes nesta segunda-feira (29)

Medidas de incentivo que serão anunciadas são voltadas aos cidadãos que estão com dívidas sendo pagas em dia

O primeiro passo para quem deseja sair da situação de inadimplência é colocar na ponta do lápis todas as despesas fixas e as dívidas já assumidas. Foto: Fábio Cortez/DN/D.A Pres ()





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anuncia nesta segunda-feira (29), medidas de incentivo a cidadãos com dívidas sendo pagas em dia. O programa, que vem sendo chamado de Desenrola Adimplentes, será lançado em cerimônia no Palácio do Planalto nesta segunda, às 9h30.

A confirmação foi dada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) neste domingo, 28. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, participa da cerimônia.

Na última sexta-feira (26), a Caixa Econômica Federal divulgou que R$ 5,5 bilhões de dívidas foram renegociadas através do programa Novo Desenrola Brasil, lançado em maio deste ano (Desenrola 2.0). As dívidas tiveram desconto médio de 79,3%.



Desse total, R$ 460,66 milhões correspondem ao Desenrola Famílias, R$ 2 bilhões ao Desenrola Empresas e mais de R$ 3 bilhões ao Desenrola Fies. No Desenrola Rural, já foram renegociados cerca de R$ 3,5 milhões.

O Desenrola Famílias é destinado para pessoas físicas com rendimento mensal de até cinco salários-mínimos, e oferece condições especiais. Através do programa, clientes contam com juros de 1,99% ao mês, descontos de até 90% e prazos de 12 a 48 meses, com parcelas de R$ 50. O programa contempla contratos firmados até 31 de janeiro de 2026 que apresentem atrasos entre 91 e 720 dias.

Endividamento

Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), os índices de endividamento e inadimplência têm avançado em 2026. O último relatório da CNC aponta que, em maio, 81,6% das famílias estavam endividadas, um aumento de 0,7% em relação ao mês anterior e 3,4% sob maio de 2025.