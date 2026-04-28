Caixa libera dinheiro de antigo fundo PIS/Pasep; veja como sacar

Consultas podem ser feitas no portal Repis Cidadão

Dinheiro, Real Moeda brasileira (José Cruz/Agência Brasil)

Empregados com carteira assinada e servidores públicos que trabalharam de 1971 a 1988 e estão na fila para sacar as cotas do antigo fundo Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) podem reaver o valor. A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta segunda-feira (27) um novo lote de valores esquecidos.

Nesta rodada, recebem aqueles que pediram o ressarcimento até 31 de março. O valor médio pago varia de R$ 2,8 mil a R$ 2,9 mil, dependendo do tempo de trabalho e do salário da época.

Quem tem direito



Podem sacar os valores:

Trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988;

Servidores públicos do mesmo período;

Herdeiros ou dependentes legais, em caso de falecimento;

Quem pediu o dinheiro até 31 de março.

O benefício não tem relação com o abono salarial atual do PIS/Pasep, pago anualmente. Trata-se de cotas de um fundo antigo, extinto em 2020.

Como consultar se há dinheiro disponível



A consulta é feita pelo portal Repis Cidadão, com login via conta Gov.br nos níveis prata e ouro.

Passo a passo:

Acesse o site e faça login com CPF e senha;

Informe o número do PIS/Pasep ou NIS (se solicitado);

Clique em “pesquisar”;

O sistema indicará se há valores e como proceder;



Também é possível consultar pelo aplicativo do FGTS.

Como pedir o pagamento

O pedido pode ser feito de duas formas:

Pelo aplicativo FGTS:

Acesse “Mais”;

Clique em “Ressarcimento PIS/Pasep”;

Envie os documentos e acompanhe o pedido.

Em uma agência da Caixa:

Leve documento oficial com foto

O pagamento é feito por crédito em conta.

Quem não tiver conta na Caixa receberá automaticamente uma poupança social digital, movimentada pelo app Caixa Tem.

E no caso de herdeiros?



Herdeiros também podem solicitar o valor, desde que apresentem:

Documento de identificação

Certidão de dependentes ou autorização judicial

Documento que comprove vínculo com o titular

Calendário de pagamentos

O pagamento depende da data em que o pedido foi feito.

Pedido feito até Recebe em 31/3/2026 27/4/2026 (lote atual) 30/4/2026 25/5/2026 31/5/2026 25/6/2026 30/6/2026 27/7/2026 31/7/2026 25/8/2026 31/8/2026 25/9/2026 30/9/2026 26/10/2026 31/10/2026 25/11/2026 30/11/2026 28/12/2026

31/12/2026 janeiro de 2027

O que é o fundo PIS/Pasep



Criado na década de 1970, o fundo reunia recursos para complementar a renda de trabalhadores e servidores. Em 1988, ele foi substituído pelo modelo atual de abono salarial.

Os valores não sacados foram transferidos em 2020 para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, depois, ao Tesouro Nacional. Agora, o governo permite o resgate mediante pedido.

Prazo para sacar



O pedido pode ser feito até setembro de 2028. Após esse prazo, os valores serão incorporados definitivamente ao Tesouro, sem possibilidade de saque.

Canais de dúvidas



A Caixa oferece atendimento pelos seguintes canais:

Telefone: 0800-726-0207

SAC: 0800-726-0101

Ouvidoria: 0800-725-7474

Site: caixa.gov.br



A orientação é verificar o quanto antes se há valores disponíveis para evitar perder o prazo.