Dólar cai após alta semanal e com leilões do BC melhorando liquidez

No início dest segunda-fera (22), o dólar à vista era cotado a R$ 5,1601, com queda de 0 09%

Dólar (jcomp/Freepik)

O dólar opera em leve queda no mercado à vista na primeira hora dos negócios desta segunda-feira (22), em movimento de ajuste e realização de lucros após alta de 2,04% na semana passada, o que contribui para a baixa dos juros futuros.

O Banco Central realizou há pouco leilão casado de até US$ 1 bilhão no câmbio à vista e swap cambial reverso, equivalente à compra de dólar no futuro, buscando suavizar distorções.

O mercado financeiro segue atento às negociações entre Estados Unidos e Irã, ao Boletim Focus e ao cancelamento do leilão de NTN-Bs.

Para a Warren, a decisão do Tesouro indica piora no mercado de títulos e pode exigir novas medidas se a volatilidade persistir. No radar está ainda a queda do petróleo em meio a expectativas pela inflação PCE nos Estados Unidos, na quinta.

No Focus, a inflação projetada pelo mercado subiu, com o IPCA de 2026 passando de 5,30% para 5,33%, acima do teto da meta. Para 2027, a projeção vai a 4,15% e, para 2028, a 3,70%, enquanto 2029 segue em 3,50%. A Selic de 2026 sobe de 13,75% para 14,00%, com demais prazos estáveis. O PIB de 2026 avança de 1,96% para 1 98%. No câmbio, o dólar permanece em R$ 5,20 no fim de 2026 e sobe marginalmente para R$ 5,27 em 2027.

O Tesouro cancelou o leilão tradicional de venda de Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B) previsto para amanhã. Em comunicado, o Tesouro acrescenta que o leilão de Letras Financeiras do Tesouro (LFT) previsto para a mesma data permanece inalterado.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou que houve avanços nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã realizadas na Suíça e disse que Teerã concordou em permitir o retorno de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), sinalizando progresso nas tratativas.

No Reino Unido, o ex-prefeito da Grande Manchester Andy Burnham confirmou nesta segunda-feira que disputará a liderança do Partido Trabalhista e, consequentemente, o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, após a renúncia de Keir Starmer.

Na China, o PBoC, manteve as taxas de juros inalteradas. A taxa de juros de referência para empréstimos (LPR, na sigla em inglês) de 1 ano foi mantida em 3% ao ano, enquanto a de 5 anos permaneceu em 3,5% ao ano.

Às 9h08, dólar à vista era cotado a R$ 5,1601, com queda de 0 09%.