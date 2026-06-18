Veja a lista de carros que a Uber não vai mais aceitar em duas categorias
A Uber vai atualizar a lista de carros aceitos nas categorias Black e Comfort
Publicado: 18/06/2026 às 16:47
A lista de carros aceitos para viagens nas categorias Black e Comfort será atualizada a partir de 11 de janeiro de 2027 (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
A Uber vai atualizar a lista de carros aceitos nas categorias Black e Comfort. As mudanças começarão a valer em 2027.
Segundo a empresa, pesquisas com os usuários e análises da evolução do mercado de automóveis "mostraram a necessidade de atualizar a base de veículos aceitos nas categorias."
"Os veículos da nova lista foram determinados com base em aspectos apontados pelos usuários como importantes para a decisão na hora de pedir viagens nas categorias Comfort e Black", afirmou a Uber.
Carros que não serão mais aceitos na categoria Black
- Citroen C4 Cactus — Data de Retirada: 11/01/2027
- Renault Duster — Data de Retirada: 11/01/2027
- Cherry Arizzo 5 — Data de Retirada: 11/01/2027
- Chevrolet Cruze — Data de Retirada: 11/01/2027
- Citroen C4 Lounge — Data de Retirada: 11/01/2027
- Hyundai Ioniq — Data de Retirada: 11/01/2027
- Toyota Prius — Data de Retirada: 11/01/2027
- Audi A3 — Data de Retirada: 11/01/2027
- Volkswagen Nivus — Data de Retirada: 11/01/2027
- Volkswagen Virtus — Data de Retirada: 05/07/2027
Carros que terão mudança no ano mínimo de fabricação aceito
Recife
City: 2023
Dolphin: 2024
Virtus: 2025
Peugeot 2008: 2025
Demais Modelos: 2018
São Paulo
City: 2023
Dolphin: 2024
Virtus: 2025
Peugeot 2008: 2025
Demais Modelos: 2019
Rio de Janeiro
City: 2023
Dolphin: 2024
Virtus: 2025
Peugeot 2008: 2025
Demais Modelos: 2018
Porto Alegre
City: 2023
Dolphin: 2024
Virtus: 2025
Peugeot 2008: 2025
Demais Modelos: 2019
Belo Horizonte
City: 2023
Dolphin: 2024
Virtus: 2025
Peugeot 2008: 2025
Demais Modelos: 2018
Curitiba
City: 2023
Dolphin: 2024
Virtus: 2025
Peugeot 2008: 2025
Demais Modelos: 2019
Brasília
City: 2023
Dolphin: 2024
Virtus: 2025
Peugeot 2008: 2025
Demais Modelos: 2019
Salvador
City: 2023
Dolphin: 2024
Virtus: 2025
Peugeot 2008: 2025
Demais Modelos: 2018
Campinas
City: 2023
Dolphin: 2024
Virtus: 2025
Peugeot 2008: 2025
Demais Modelos: 2018
Florianópolis
City: 2023
Dolphin: 2024
Virtus: 2025
Peugeot 2008: 2025
Demais Modelos: 2019
Vitória
City: 2023
Dolphin: 2024
Virtus: 2025
Peugeot 2008: 2025
Demais Modelos: 2019
Fortaleza
City: 2023
Dolphin: 2024
Virtus: 2025
Peugeot 2008: 2025
Demais Modelos: 2019
Goiânia
City: 2023
Dolphin: 2024
Virtus: 2025
Peugeot 2008: 2025
Demais Modelos: 2019
Modelo aceito para cadastramento até 31 de dezembro de 2026 e que permanecerá válido na categoria até 31 de dezembro de 2027 na categoria Black:
BYD Dolphin - 31/12/2026
Os carros da categoria Black devem ter uma das cores abaixo:
Cores: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco
Carros que não serão mais aceitos na categoria Comfort
- Fiat Argo — Data de Retirada: 11/01/2027
- Volkswagen Polo — Data de Retirada: 11/01/2027
- Volkswagen Voyage — Data de Retirada: 11/01/2027
- Chevrolet Prisma — Data de Retirada: 11/01/2027
- Toyota Yaris — Data de Retirada: 11/01/2027
- Peugeot 208 — Data de Retirada: 11/01/2027
- Renault Zoe — Data de Retirada: 11/01/2027
- Chevrolet Joy Plus — Data de Retirada: 11/01/2027
- JAC Motors J3 Turin — Data de Retirada: 11/01/2027
- Kia Rio — Data de Retirada: 11/01/2027
- JAC Motors iEV 40 — Data de Retirada: 11/01/2027
Veja abaixo os veículos que têm mudança no ano de fabricação aceito:
São Paulo
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2019
Rio de Janeiro
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2017
Porto Alegre
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2017
Belo Horizonte
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2017
Salvador
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2017
Curitiba
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2020
Fortaleza
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2019
Brasília
Etios Sedan: 2018
Cobalt: 2018
Demais Modelos: 2019
Recife
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2019
Goiânia
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2018
Manaus
Etios Sedan: 2018
Cobalt: 2018
Demais Modelos: 2017
Campinas
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2019
Florianopolis
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2018
Vitoria
Etios Sedan: 2018
Cobalt: 2018
Demais Modelos: 2017
Belém
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2018
Cuiabá
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2019
Natal
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2018
João Pessoa
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2018
Santos
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2016
Maceió
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2018
Uberlândia
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2016
Itajaí
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2016
Ribeirão Preto
Etios Sedan: 2018
Cobalt: 2018
Demais Modelos: 2018
São Luís
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2018
Campo Grande
Etios Sedan: 2018
Cobalt: 2018
Demais Modelos: 2016
Aracaju
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2016
São José dos Campos
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2016
Caxias do Sul
Etios Sedan: 2018
Cobalt: 2018
Demais Modelos: 2018
Joinville
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2018
Londrina
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2016
Maringá
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2018
Macaé
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2017
Foz do Iguaçu
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2016
Blumenau
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2018
Sorocaba
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2016
Piracicaba
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2016
São José do Rio Preto
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2018
Bauru
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2016
São Carlos
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2016
Feira de Santana
Etios Sedan: 2018
Cobalt: 2018
Demais Modelos: 2016
Palmas
Etios Sedan: 2018
Cobalt: 2018
Demais Modelos: 2018
Cabo Frio
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2017
Cascavel
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2016
Campos dos Goytacazes
Etios Sedan: 2018
Cobalt: 2018
Demais Modelos: 2016
Petrópolis
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2016
Porto Seguro
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2016
Aqui estão os dados da tabela organizados em formato de lista (seguindo o padrão das colunas anteriores: Etios Sedan, Cobalt e Demais Modelos):
Criciúma
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2016
Bragança Paulista
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2016
Chapecó
Etios Sedan: 2018
Cobalt: 2018
Demais Modelos: 2016
Ponta Grossa
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2016
Ipatinga
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2016
Volta Redonda
Etios Sedan: 2018
Cobalt: 2018
Demais Modelos: 2016
Mossoró
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2016
Araçatuba
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2016
Marília
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2016
Franca
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2016
Presidente Prudente
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2018
Angra dos Reis
Etios Sedan: 2018
Cobalt: 2018
Demais Modelos: 2016
Santa Cruz do Sul
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2018
Aqui estão os dados finais da tabela organizados em formato de lista (seguindo o padrão das colunas anteriores: Etios Sedan, Cobalt e Demais Modelos):
Santa Cruz do Sul
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2018
Mogi Guaçu
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2016
Botucatu
Etios Sedan: 2019
Cobalt: 2019
Demais Modelos: 2016
Governador Valadares
Etios Sedan: 2018
Cobalt: 2018
Demais Modelos: 2018