Veja a lista de carros que a Uber não vai mais aceitar em duas categorias

A Uber vai atualizar a lista de carros aceitos nas categorias Black e Comfort

A lista de carros aceitos para viagens nas categorias Black e Comfort será atualizada a partir de 11 de janeiro de 2027 (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Uber vai atualizar a lista de carros aceitos nas categorias Black e Comfort. As mudanças começarão a valer em 2027.

Segundo a empresa, pesquisas com os usuários e análises da evolução do mercado de automóveis "mostraram a necessidade de atualizar a base de veículos aceitos nas categorias."

"Os veículos da nova lista foram determinados com base em aspectos apontados pelos usuários como importantes para a decisão na hora de pedir viagens nas categorias Comfort e Black", afirmou a Uber.

Carros que não serão mais aceitos na categoria Black

Citroen C4 Cactus — Data de Retirada: 11/01/2027

Renault Duster — Data de Retirada: 11/01/2027

Cherry Arizzo 5 — Data de Retirada: 11/01/2027

Chevrolet Cruze — Data de Retirada: 11/01/2027

Citroen C4 Lounge — Data de Retirada: 11/01/2027

Hyundai Ioniq — Data de Retirada: 11/01/2027

Toyota Prius — Data de Retirada: 11/01/2027

Audi A3 — Data de Retirada: 11/01/2027

Volkswagen Nivus — Data de Retirada: 11/01/2027

Volkswagen Virtus — Data de Retirada: 05/07/2027

Uber muda lista de carros aceitos no Recife para 2027; veja os modelos Veja também:

Carros que terão mudança no ano mínimo de fabricação aceito

Recife

City: 2023

Dolphin: 2024

Virtus: 2025

Peugeot 2008: 2025

Demais Modelos: 2018

São Paulo

City: 2023

Dolphin: 2024

Virtus: 2025

Peugeot 2008: 2025

Demais Modelos: 2019

Rio de Janeiro

City: 2023

Dolphin: 2024

Virtus: 2025

Peugeot 2008: 2025

Demais Modelos: 2018

Porto Alegre

City: 2023

Dolphin: 2024

Virtus: 2025

Peugeot 2008: 2025

Demais Modelos: 2019

Belo Horizonte

City: 2023

Dolphin: 2024

Virtus: 2025

Peugeot 2008: 2025

Demais Modelos: 2018

Curitiba

City: 2023

Dolphin: 2024

Virtus: 2025

Peugeot 2008: 2025

Demais Modelos: 2019

Brasília

City: 2023

Dolphin: 2024

Virtus: 2025

Peugeot 2008: 2025

Demais Modelos: 2019

Salvador

City: 2023

Dolphin: 2024

Virtus: 2025

Peugeot 2008: 2025

Demais Modelos: 2018

Campinas

City: 2023

Dolphin: 2024

Virtus: 2025

Peugeot 2008: 2025

Demais Modelos: 2018

Florianópolis

City: 2023

Dolphin: 2024

Virtus: 2025

Peugeot 2008: 2025

Demais Modelos: 2019

Vitória

City: 2023

Dolphin: 2024

Virtus: 2025

Peugeot 2008: 2025

Demais Modelos: 2019

Fortaleza

City: 2023

Dolphin: 2024

Virtus: 2025

Peugeot 2008: 2025

Demais Modelos: 2019

Goiânia

City: 2023

Dolphin: 2024

Virtus: 2025

Peugeot 2008: 2025

Demais Modelos: 2019

Modelo aceito para cadastramento até 31 de dezembro de 2026 e que permanecerá válido na categoria até 31 de dezembro de 2027 na categoria Black:

BYD Dolphin - 31/12/2026

Os carros da categoria Black devem ter uma das cores abaixo:

Cores: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco

Carros que não serão mais aceitos na categoria Comfort

Fiat Argo — Data de Retirada: 11/01/2027

Volkswagen Polo — Data de Retirada: 11/01/2027

Volkswagen Voyage — Data de Retirada: 11/01/2027

Chevrolet Prisma — Data de Retirada: 11/01/2027

Toyota Yaris — Data de Retirada: 11/01/2027

Peugeot 208 — Data de Retirada: 11/01/2027

Renault Zoe — Data de Retirada: 11/01/2027

Chevrolet Joy Plus — Data de Retirada: 11/01/2027

JAC Motors J3 Turin — Data de Retirada: 11/01/2027

Kia Rio — Data de Retirada: 11/01/2027

JAC Motors iEV 40 — Data de Retirada: 11/01/2027

Veja abaixo os veículos que têm mudança no ano de fabricação aceito:

São Paulo

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2019

Rio de Janeiro

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2017

Porto Alegre

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2017

Belo Horizonte

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2017

Salvador

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2017

Curitiba

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2020

Fortaleza

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2019

Brasília

Etios Sedan: 2018

Cobalt: 2018

Demais Modelos: 2019

Recife

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2019

Goiânia

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2018

Manaus

Etios Sedan: 2018

Cobalt: 2018

Demais Modelos: 2017

Campinas

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2019

Florianopolis

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2018

Vitoria

Etios Sedan: 2018

Cobalt: 2018

Demais Modelos: 2017

Belém

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2018

Cuiabá

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2019

Natal

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2018

João Pessoa

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2018

Santos

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2016

Maceió

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2018

Uberlândia

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2016

Itajaí

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2016

Ribeirão Preto

Etios Sedan: 2018

Cobalt: 2018

Demais Modelos: 2018

São Luís

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2018

Campo Grande

Etios Sedan: 2018

Cobalt: 2018

Demais Modelos: 2016

Aracaju

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2016

São José dos Campos

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2016

Caxias do Sul

Etios Sedan: 2018

Cobalt: 2018

Demais Modelos: 2018

Joinville

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2018

Londrina

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2016

Maringá

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2018

Macaé

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2017

Foz do Iguaçu

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2016

Blumenau

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2018

Sorocaba

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2016

Piracicaba

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2016

São José do Rio Preto

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2018

Bauru

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2016

São Carlos

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2016

Feira de Santana

Etios Sedan: 2018

Cobalt: 2018

Demais Modelos: 2016

Palmas

Etios Sedan: 2018

Cobalt: 2018

Demais Modelos: 2018

Cabo Frio

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2017

Cascavel

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2016

Campos dos Goytacazes

Etios Sedan: 2018

Cobalt: 2018

Demais Modelos: 2016

Petrópolis

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2016

Porto Seguro

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2016

Aqui estão os dados da tabela organizados em formato de lista (seguindo o padrão das colunas anteriores: Etios Sedan, Cobalt e Demais Modelos):

Criciúma

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2016

Bragança Paulista

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2016

Chapecó

Etios Sedan: 2018

Cobalt: 2018

Demais Modelos: 2016

Ponta Grossa

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2016

Ipatinga

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2016

Volta Redonda

Etios Sedan: 2018

Cobalt: 2018

Demais Modelos: 2016

Mossoró

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2016

Araçatuba

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2016

Marília

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2016

Franca

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2016

Presidente Prudente

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2018

Angra dos Reis

Etios Sedan: 2018

Cobalt: 2018

Demais Modelos: 2016

Santa Cruz do Sul

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2018

Aqui estão os dados finais da tabela organizados em formato de lista (seguindo o padrão das colunas anteriores: Etios Sedan, Cobalt e Demais Modelos):

Santa Cruz do Sul

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2018

Mogi Guaçu

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2016

Botucatu

Etios Sedan: 2019

Cobalt: 2019

Demais Modelos: 2016

Governador Valadares

Etios Sedan: 2018

Cobalt: 2018

Demais Modelos: 2018



