Veja mudança da Uber para mulheres do Recife e mais capitais

Segundo a empresa, objetivo é aumentar a segurança e o conforto das passageiras

Veja mudança da Uber para mulheres do Recife e de mais 13 capitais (Divulgação/Uber)

A empresa de transporte por aplicativo Uber anunciou, nesta segunda-feira (9), a expansão da funcionalidade Uber Mulher, voltada a aumentar a segurança e o conforto das passageiras. O recurso, que permite priorizar viagens com motoristas mulheres, chegará ao Recife nos próximos dias e passará a operar em três modalidades dentro do aplicativo.

A ferramenta vinha sendo testada em sete cidades e agora começa a ser disponibilizada gradualmente no Recife, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador Manaus, Fortaleza, Belém, João Pessoa, Goiânia, São Luís e Cuiabá.

Modalidades

Uber Mulher: disponível na tela inicial do aplicativo para solicitações imediatas de viagem, a opção funciona apenas durante o dia e tenta conectar a passageira a uma motorista mulher. Caso o tempo de espera seja longo, o aplicativo pergunta se a usuária prefere continuar aguardando ou redirecionar a corrida para o motorista mais próximo.

Reserve Uber Mulher: ao agendar viagens pelo Uber Reserve, ferramenta que permite programar corridas com antecedência mínima de 30 minutos, a usuária pode escolher a opção Uber Mulher para tentar garantir o pareamento com uma motorista no horário marcado.

Preferência por motorista mulher: ativada nas configurações de perfil, a função faz com que o aplicativo priorize motoristas mulheres nas solicitações da categoria UberX. No entanto, a corrida depende da disponibilidade de parceiras na região e não há garantia de atendimento exclusivamente por uma motorista.

Segundo a empresa, as novas opções também poderão ser utilizadas por usuários do Uber Conta Teens, modalidade voltada a adolescentes de 12 a 17 anos que permite acompanhamento da viagem em tempo real pelos responsáveis e inclui recursos de segurança ativados automaticamente.

“Nós temos um compromisso com as mulheres e, para além desse recurso, vamos continuar investindo em ferramentas de segurança como um todo e em conteúdos educativos para os nossos parceiros e usuários homens”, afirmou Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil.

A empresa destaca ainda que, desde 2019, mantém iniciativas voltadas ao público feminino, como a modalidade que permite que motoristas mulheres recebam solicitações apenas de passageiras. Segundo a Uber, a base de motoristas parceiras cresceu cerca de 160% nos últimos anos e hoje representa aproximadamente 8% dos condutores cadastrados no país.

Ainda não há uma data exata para o início da funcionalidade no Recife.