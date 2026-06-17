Golpe "Limpa Nome" oculta R$ 261,9 milhões em débitos em Pernambuco

Em Pernambuco, um levantamento realizado pelos Cartórios de Protesto revelou que 7.480 protestos deixaram de aparecer nas consultas públicas no estado, mesmo com as dívidas existindo e regularmente registradas nos Cartórios (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O golpe conhecido como “Limpa Nome”, esquema fraudulento que promete “regularizar” a situação de pessoas inadimplentes sem a quitação das dívidas, já esconde R$ 261,9 milhões em débitos em Pernambuco. Levantamento dos Cartórios de Protesto aponta que a prática retirou 7.480 protestos das consultas públicas no estado, afetando 557 credores e envolvendo 630 devedores.

No Brasil, o esquema já ocultou R$ 19,95 bilhões em dívidas das bases nacionais de consulta. Embora os débitos continuem existindo e permaneçam regularmente registrados nos cartórios, eles deixam de aparecer para instituições financeiras, comerciantes, fornecedores e outros agentes econômicos que utilizam essas informações para análise de risco e concessão de crédito.

A presidente do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Pernambuco (IEPTB/PE), Pauliana Porto, explica que o esquema funciona por meio de associações que se apresentam como entidades de defesa do consumidor e oferecem o serviço para “limpar” o nome de pessoas com restrições de crédito.

Na prática, elas prometem retirar registros negativos sem que o devedor precise quitar a dívida, cobrando apenas honorários. “Essas pessoas usam argumentos jurídicos, com alguns processos informando aos juízes que essas pessoas inadimplentes não foram devidamente notificadas do protesto do título ou da negativação, mesmo a pessoa tendo sido”, afirma Pauliana.

Segundo ela, com base nesses argumentos, são concedidas liminares que determinam a suspensão da publicidade das dívidas nas centrais de consulta e nos órgãos de proteção ao crédito, criando uma aparência de regularidade financeira sem que a obrigação tenha sido efetivamente paga.



Protesto permanece ativo

Pauliana Porto alerta que os protestos permanecem válidos e ativos no cartório onde foram registrados. O resultado é a criação de uma aparência artificial de adimplência, capaz de induzir terceiros a erro em operações comerciais, financiamentos, vendas a prazo e contratação de serviços.

A dirigente do IEPTB/PE aponta ainda os principais impactos do esquema. “As pessoas pagam o serviço achando que vão ter o nome limpo, mas na verdade não tem; isso só ocorre por um pequeno período”. Segundo ela, é importante que a população não adquira esse tipo de serviço, porque a única forma de limpar o nome é pagando a dívida.

Golpe está sendo monitorado

Com o aumento dos casos e a repercussão nacional, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a norma específica – Provimento nº 225/26 - para monitorar as decisões judiciais que determinam a retirada de protestos das consultas públicas de crédito. O objetivo é reforçar o controle dos impactos sobre a segurança do mercado.