Recife tem mutirão do Desenrola para renegociação de dívidas a partir desta segunda (1º)

Mutirão da Prefeitura do Recife com apoio do governo federal e parceria da Serasa amplia acesso à renegociação de dívidas e à recuperação de crédito

Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife (Foto: Divulgação/PCR)

Os mais de 700 mil recifenses que estão inadimplentes vão poder renegocia suas dívidas no mutirão Desenrola Recife, que acontece desta segunda-feira (1º) até a quarta (3), das 8h às 17h, no Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro. A ação terá atendimento gratuito para ampliar o acesso da população a serviços de renegociação de dívidas, recuperação de crédito e educação financeira.

Os descontos podem chegar a 90%, conforme a regra do Desenrola, programa do governo federal. Podem participar do mutirão consumidores com renda mensal de até R$ 8.105 e dívidas de até R$ 15 mil por instituição financeira, em cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal, que estejam em atraso de 3 meses a até 2 anos e tenham sido originadas até 31 de janeiro de 2026.

Além das condições oferecidas, o programa permite o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como apoio à renegociação. Pode ser utilizado até 20% do saldo disponível ou até R$ 1.000 do fundo, o que for maior para abater o total da dívida renegociada.

“Recife já soma mais de 761 mil pessoas inadimplentes e 2,5 milhões de dívidas em atraso, segundo o Mapa da Inadimplência. Nosso papel é mobilizar empresas e instituições parceiras para ampliar descontos, facilitar acordos e apoiar a retomada do crédito de forma sustentável”, afirma a diretora da Serasa, Aline Maciel.

O mutirão Desenrola Recife é realizado pela da Prefeitura do Recife com apoio do governo federal e parceria da Serasa. Participam da ação o Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Procon Recife e Serasa, com um posto de atendimento presencial durante os três dias de evento.

“Participar de ações como essa reforça o posicionamento da Serasa em ampliar o alcance das oportunidades de renegociação e orientar os consumidores em um momento decisivo de reorganização financeira”, completa Aline.

Atendimento digital

O Desenrola Recife também contará com uma plataforma digital, por meio do site desenvolvido pela Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia. A página permitirá consulta de informações e direcionamento das negociações.

“Ao promover o Desenrola Recife, a prefeitura aproxima os serviços de renegociação financeira da população e fortalece políticas públicas voltadas à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e ao crédito responsável, contribuindo também para movimentar a economia local por meio da reinserção financeira das famílias”, destaca o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha.

