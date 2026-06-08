Comércio pernambucano prevê crescimento tímido nas vendas do Dia dos Namorados

Levantamento da Associação Pernambucana de Shopping Centers aponta que os empreendimentos do estado projetam avanço de 2% nas vendas ao longo de junho

Segundo a Apesce, Dia dos Namorados deve aumentar 3% no fluxo de vendas nos shoppings ( Foto: Shopping Guararapes/Divulgação)

Apesar de figurar entre as datas mais importantes para o varejo no primeiro semestre, o Dia dos Namorados deve ter impacto limitado sobre as vendas em Pernambuco neste ano. A expectativa do setor é de um crescimento de apenas 2% em relação ao mesmo período de 2025, tanto nos shoppings centers quanto no comércio tradicional do Centro do Recife.

Levantamento da Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce) aponta que os empreendimentos do estado projetam avanço de 2% nas vendas ao longo de junho, impulsionado principalmente pela semana que antecede o Dia dos Namorados. O desempenho esperado, porém, está longe de representar uma disparada no consumo e evidencia a cautela dos consumidores diante das condições econômicas atuais.

A aposta do setor para evitar um resultado mais tímido está em fatores externos ao calendário romântico. Além da data comemorativa, os shoppings contam com o movimento gerado pelos festejos juninos e pela realização da Copa do Mundo para ampliar o fluxo de visitantes nas próximas semanas.



Comércio do Centro do Recife

Para o comércio no Centro do Recife, a previsão também é de baixo fluxo para as vendas durante o período, de acordo com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas do Recife (CDL Recife), Fred Leal.

“Por causa da inflação persistindo e do alto endividamento da população, o que acaba pesando muito no comércio. Estamos imaginando uma alta de 2% em relação ao ano passado”, aponta. Ainda de acordo com Leal, para o varejo, os itens mais procurados devem ser os produtos clássicos como perfumaria, roupas e calçados.

Otimismo maior no segmento de bares e restaurantes

Segundo uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel-PE), 93% dos estabelecimentos pretendem abrir no dia 12 de junho. Entre os que esperam crescimento nas vendas, 57% projetam alta de até 20%, enquanto 24% acreditam que o faturamento poderá ser ainda maior.

O presidente da Abrasel, Tony Sousa, explica que a projeção de alta para a data é em relação a uma sexta-feira comum, quando o movimento já é considerado bom. Segundo ele, geralmente, quando a data cai em outro dia da semana como a quarta-feira, a expectativa acabaria sendo ainda mais alta.

“Uma coisa interessante que a gente implementou esse ano na Abrasel-PE, inicialmente no Recife, foi uma iniciativa que começou há dois anos pela Abrasel de São Paulo de transformar o Dia dos Namorados na Semana dos Namorados. Todos os restaurantes que estão participando da ação criam um menu combo para o casal”, comenta. Segundo ele, cerca de dez estabelecimentos estão participando da iniciativa no Recife.